運動雲

>

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

▲▼龜山國小威廉波特少棒賽二連勝。（圖／龜山國小提供）

▲龜山國小威廉波特少棒賽二連勝。（圖／龜山國小提供）

文／中央社

台灣隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第2場對澳洲賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊第一局就拿下6分，賽事在第5局提前結束，台灣以11比0大勝澳洲晉級。

世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的世界少棒錦標賽，台灣隊14日首戰擊敗加拿大隊晉級後，於賽程第3日出戰澳洲隊，大批台僑與球員家長在第2戰接力為台灣小將吶喊加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於兩隊實力差距大，澳洲隊投手無法有效控球，暴投數多，台灣小將1局上即拿下6分。1局下，林聖凱先發，澳洲隊3上3下，首局即奠定勝利基礎。2局上，澳洲隊投、捕手與守備狀況回神，兩度接殺打者，台灣隊進攻未得分。

2局下，台灣小將完全守備下澳洲隊僅一人保送上壘，未能攻下城池。3局上，廖宣澔擊出左外野方向滾地安打將壘上兩人送回本壘，獲2分。3局下，戰況穩定，邱唯喆擔任投手，4壞球保送一人上壘後，連續3振打者，台灣以8比0領先。4局上，台灣選手接連擊出中外野高飛球遭接殺，留下2人殘壘，未得分。

4局下，澳洲隊打者難以掌握邱唯喆的變化球，僅擊出一支安打，仍未能突破得分。5局上，彭乙晏與廖宣澔連續擊出安打獲得3分。5局下，換上第3位投手游騰皓，澳洲隊同樣未能突破台灣小將嚴密投守，賽事在演出雙殺下提前結束。

台灣隊在賽事中僅讓澳洲隊擊出1支安打，終場以11比0提前於第5局獲勝晉級，將在台北時間20日凌晨5時對戰實力堅強的古巴隊。

關鍵字： 台灣隊世界少棒錦標賽澳洲桃園市龜山國小少棒隊晉級

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

艾璞樂強壓悍將曝關鍵策略　父母台見證勝投、女兒超萌同台

艾璞樂強壓悍將曝關鍵策略　父母台見證勝投、女兒超萌同台

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

阿公讚肯特是聰明投手　看到9局失誤也嘆氣：應該接得到

阿公讚肯特是聰明投手　看到9局失誤也嘆氣：應該接得到

林承飛砲轟勝騎士「積極進攻」　頂替三壘向陳鏞基看齊

林承飛砲轟勝騎士「積極進攻」　頂替三壘向陳鏞基看齊

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

艾璞樂強壓悍將曝關鍵策略　父母台見證勝投、女兒超萌同台

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

讀者回應

﻿

熱門新聞

1邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

2味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

3麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

4去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

5艾璞樂MVP再度被「女兒」搶走焦點

最新新聞

1大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

2去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

3U15中華隊首戰11比1扣倒荷蘭

4U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出

5奧運奪金　就能實現財富自由了？

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 妻赴殯儀館！大批白衣人護駕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366