坦圖上場機會少惹爭議！　賈奈特逆風發言：這對他也好

▲坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃達成奧運5連霸，但塞爾提克球星坦圖(Jayson Tatum)上場機會稀少，更有2場乾坐板凳，主帥柯爾(Steve Kerr)的調度也因此引來不少爭議，不過名人堂球星賈奈特(Kevin Garnett)則認為，「這對坦圖也很好。」

根據《Fadeaway World》報導，賈奈特對於坦圖在比賽中坐板凳給予正面反應，因為這有助於休息和恢復，「他不需要上場太多時間，這太好了。他剛結束總決賽，很高興看到他們不需要坦圖，也很高興能看到他休息和放鬆。」

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坦圖今年隨著塞爾提克挺進冠軍賽，並拿下總冠軍，賈奈特對此表示，「當你贏得總冠軍後，你的賽季會縮短，而其他人則有4、5個月的休息時間，你可能2、3週後就要訓練，開始為美國隊做準備，然後又得參加訓練營，光用想得就知道多辛苦。」

坦圖在奪下金牌後曾表示，「這是很難受的個人經驗，我不會因為情緒做出任何決定。如果你現在問我會不會參加2028年奧運，那是4年後的事，我得花時間仔細考慮，所以我不會基於這次經驗或我個人的感受做出任何決定。」

同時坦圖也表示，「就像我說的，我會從這次經驗中學到一些東西，這確實是一次挑戰，同時也是一次令我謙卑的經驗。」



▲賈奈特（Kevin Garnett）。（圖／達志影像／美聯社）