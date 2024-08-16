巴黎奧運獨創「袋鼠舞」被霸凌　瑞根：沒想到引來如此多仇恨

▲澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

澳洲霹靂舞選手瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運因特殊的「袋鼠舞」爆紅，但她也因此受到批評和嘲笑，甚至有澳洲人民發起請願書，要求瑞根和澳洲奧委會道歉，瑞根也在社群平台打破沉默。

瑞根表示，「我真的很感謝那些正面的回應，很高興能夠在你們的生活中帶來一些快樂，這是我希望達到的目標。但我沒想到會引來如此多的仇恨，這實在讓我感到沮喪。」她也表示自己相當認真對待奧運，並為此做了大量準備，「我享受舞台，我很認真的對待比賽，為奧運做了大量準備，並且盡了全力。」

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36歲的瑞根是雪梨麥覺理大學（Macquarie University）講師，曾代表澳洲參加2021年、2022年、2023年霹靂舞世錦賽，並在去年奪下奧運參賽資格。但她在比賽中並未展示霹靂舞一般會出現的動作，而是展現獨創「袋鼠跳」等一系列動作，3場比賽除了獲得0分外，還被知名主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）在節目中調侃，以及網路上的批評。

請願網站Change.org也出現要求瑞根和澳洲奧運代表團負責人米爾斯（Anna Meares）道歉的請願書，認為選擇瑞根參加奧運是「不道德行為」，對此澳洲奧委會「嚴厲斥責」，並在聲明中表示，「這些由匿名人士編造的謠言以這種方式發佈出來實在可恥，這構成霸凌和騷擾，並且還有誹謗。」