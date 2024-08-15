柯瑞3個月小兒子驚傳被法國警察打到　咖哩愛妻忍不住哭了

記者游郁香／綜合報導
勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運決賽連砍4顆關鍵三分彈，粉碎了地主法國男籃的金牌夢，他的家人與灣區隊友格林(Draymond Green)都來到現場觀戰，賽後卻流出一段3分鐘影片，格林控訴法國警察打到柯瑞僅3個月大的小兒子，柯瑞的愛妻艾莎(Ayesha Curry)則在一旁拭淚，影片在網路上瘋傳。
Ayesha Curry couldn't hold back her tears when the French police denied her access to leave with her kids at the Olympics— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 12, 2024
Draymond Green walked up to the police to explain to them that a baby was hit.
(via @HollywoodFix / YT)pic.twitter.com/maWBm56S6m
柯瑞夫婦今年5月11日迎來第4個孩子誕生，他們將小兒子取名為「Caius Chai Curry」，當柯瑞在金牌戰上演「神級演出」時，他的妻小、媽媽桑雅(Sonya Curry)以及勇士隊友格林都在場邊觀戰，見證他幫助美國男籃完成5連霸，贏得個人首面奧運金牌。
沒想到賽後柯瑞家人與法國警察發生衝突，《紐約郵報》引用《TheHollywoodFix》披露的3分鐘影片報導，柯瑞妻子艾莎牽著排行老三的兒子卡農(Canon)，背著僅3個月大的小兒子凱厄斯(Caius)，柯瑞媽媽桑雅對著警察說，「他們不讓我們回到我們來的地方。他們不讓司機來這裡，也不讓我們回到那裡。」
▲柯瑞與妻子艾莎。（圖／翻攝自IG）
有一名男子似乎在幫忙翻譯警察的話，「總統馬克宏預計會經過這條街，直到他通過，沒人會被允許過馬路。」
在婆婆與法國警察爭執時，帶著兩個孩子的艾莎在一旁落淚，似乎非常委屈，隨後格林跳出來控訴，「所以即使你打到了寶寶的頭，你們還是無法讓他們離開這裡嗎？」艾莎則不斷拭淚。
▲柯瑞與排行老三的兒子卡農。（圖／翻攝自IG）
這段影片在社群媒體上瘋傳，有球迷怒轟，「巴黎在整個奧運期間對待這些運動員和他們家人的方式令人不齒，他們再也不應該被允許主辦奧運。」「他們(法國警察)知道自己為什麼要這樣做。」但也有人表示，因為法國總統馬克宏要經過該地區，無論是誰都無法通過，「警察出於安全考量管制所有的交通，我想美國總統的情況也是一樣。」
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