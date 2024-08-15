柯瑞3個月小兒子驚傳被法國警察打到　咖哩愛妻忍不住哭了

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運決賽連砍4顆關鍵三分彈，粉碎了地主法國男籃的金牌夢，他的家人與灣區隊友格林(Draymond Green)都來到現場觀戰，賽後卻流出一段3分鐘影片，格林控訴法國警察打到柯瑞僅3個月大的小兒子，柯瑞的愛妻艾莎(Ayesha Curry)則在一旁拭淚，影片在網路上瘋傳。

Ayesha Curry couldn't hold back her tears when the French police denied her access to leave with her kids at the Olympics



Draymond Green walked up to the police to explain to them that a baby was hit.



(via @HollywoodFix / YT)pic.twitter.com/maWBm56S6m — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 12, 2024

柯瑞夫婦今年5月11日迎來第4個孩子誕生，他們將小兒子取名為「Caius Chai Curry」，當柯瑞在金牌戰上演「神級演出」時，他的妻小、媽媽桑雅(Sonya Curry)以及勇士隊友格林都在場邊觀戰，見證他幫助美國男籃完成5連霸，贏得個人首面奧運金牌。

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沒想到賽後柯瑞家人與法國警察發生衝突，《紐約郵報》引用《TheHollywoodFix》披露的3分鐘影片報導，柯瑞妻子艾莎牽著排行老三的兒子卡農(Canon)，背著僅3個月大的小兒子凱厄斯(Caius)，柯瑞媽媽桑雅對著警察說，「他們不讓我們回到我們來的地方。他們不讓司機來這裡，也不讓我們回到那裡。」

▲柯瑞與妻子艾莎。（圖／翻攝自IG）

有一名男子似乎在幫忙翻譯警察的話，「總統馬克宏預計會經過這條街，直到他通過，沒人會被允許過馬路。」

在婆婆與法國警察爭執時，帶著兩個孩子的艾莎在一旁落淚，似乎非常委屈，隨後格林跳出來控訴，「所以即使你打到了寶寶的頭，你們還是無法讓他們離開這裡嗎？」艾莎則不斷拭淚。

▲柯瑞與排行老三的兒子卡農。（圖／翻攝自IG）

這段影片在社群媒體上瘋傳，有球迷怒轟，「巴黎在整個奧運期間對待這些運動員和他們家人的方式令人不齒，他們再也不應該被允許主辦奧運。」「他們(法國警察)知道自己為什麼要這樣做。」但也有人表示，因為法國總統馬克宏要經過該地區，無論是誰都無法通過，「警察出於安全考量管制所有的交通，我想美國總統的情況也是一樣。」