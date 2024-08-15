大谷翔平完成35轟35盜隊史第2人！追上洋基傳奇紀錄

#MLBenSala ⚾ El Ninja, Shohei Ohtani, continúa en lo suyo y se anota su base robada 35 del año. pic.twitter.com/aEh8s5qvp7 — LA SALA DEPORTIVA (@LaSalaDeportiva) August 15, 2024

記者王真魚／綜合報導

當時二局上一出局，大谷翔平獲得四壞球保送上壘，隨後在貝茲（Mookie Betts）打擊時，盜上二壘；連續2場比賽盜壘成功，本賽季盜壘數來到34次。

接下來輪到弗里曼（Freddie Freeman）打擊，大谷翔平破解對方投手的投球動作，再次成功盜壘，達到35盜壘。

大谷目前已擊出聯盟最多的37支全壘打。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）報導，大谷翔平是2011年坎普（Matt Kemp）後，隊史第二位達成「35轟、35盜」的球員。坎普當年繳出39支全壘打和40次盜壘。

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此外，大谷翔平只花118場就達成「35-35」紀錄，與「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez，1998年）並列史上第2快。最速是1987年的戴維斯（Eric Davis，115場）。

按照目前的進度，大谷翔平很有可能在8月就完成40轟、40盜，成為歷史上第六位達成「40-40」的球員。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）