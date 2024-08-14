林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

▲林益全達成2000安 。（圖／統一獅提供，以下同）

記者王真魚／綜合報導

統一獅林益全14日對味全龍之戰，7局下擊出安打，個人生涯第2000安達陣，為中職史上第3人，也是現役唯一。老婆、小孩在場見證紀錄之夜。不過終場獅隊2比8敗給味全龍，中斷3連勝。龍隊瑪仕革斯．俄霸律尼9局擊出滿貫砲，也讓味全終止對戰統一獅6連敗。

林益全賽前僅差1安就達成2000安，此役先發一壘、第7棒，2局首打席敲出二壘滾地球，4局擊出游擊飛球遭接殺。

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7局下第3打席，林益全在2好0壞的狀況下，從陳禹勳手中擊出安打，繼張泰山（2134）、彭政閔（2044）第3人達成生涯2000安。

值得一提的是，林益全以1622場、6674打席完成2000安，超越張泰山2013年以1720場、7152打席締造的最速2000安紀錄。打數最少完成的是彭政閔，2019年以5998打數達成，林益全則是6022打數。

達成2000安當下，林益全老婆「家嘉姊」林家嘉帶著兒女喬治、小蝦捲驚喜現身，一家四口合影留念，一同慶祝達成生涯里程碑。

林益全目前二壘安打累積397支，下一步挑戰400支安打，若達成，將是中職史上首位。

獅隊首局由蘇智傑、潘傑楷安打，率先2比0領先。4局上，張祐嘉擊出2分打點安打，助味全龍扳平戰局。

7局上，陳品捷擊出勝利打點安打，一棒超前，吉力吉撈．鞏冠追加安打，添得保險分。9局上， 瑪仕革斯．俄霸律尼擊出生涯個人首支滿貫砲，擴大領先，味全龍終場8比2勝出，取得近期3連勝。

龍隊先發投手郭郁正先發6局被敲7支安打僅失2分，拿下勝投。獅隊胡智爲先發5.1局失掉2分責失無關勝敗，潘威倫接替投球，中繼1局失2分，承擔敗投，150勝再等等。