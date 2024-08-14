運動雲

>

總教練要求「詐傷」找老虎伍茲打球？　前球員分享春訓趣事

▲馬林魚補進法蘭庫爾。(圖／達志影像／美聯社)

▲法蘭庫爾（Jeff Francoeur）。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者李立祥／綜合報導

擁有12年大聯盟資歷的法蘭庫爾（Jeff Francoeur），近期接受《ESPN》採訪時，分享職業生涯初期春訓遇到總教練主動要他「詐傷」，提前離場去找老虎伍茲（Tiger Woods）打高爾夫的故事。

法蘭庫爾近期接受《ESPN》的科爾真安（Tim Kurkjian）採訪時，回憶起職業生涯初期在勇士春訓的趣事，當天勇士與洋基在下午1點要進行熱身賽，總教練克考斯（Bobby Cox）聽說法蘭庫爾因為比賽不得不放棄與老虎伍茲打球的機會，因此在賽前熱身時跟他說，「聽說你今天本來有機會和老虎伍茲一起打球，開球時間1點50分的。」法蘭庫爾聽後表示，「沒問題的，我今天會上場比賽。」這時總教練克考斯卻主動表示，「不不不，我跟你做個交易，你第一次打擊跑過一壘後，稍微摸一下你的腳踝，做出好像扭傷腳踝一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

克考斯這項計畫就是想讓法蘭庫爾有理由下場，這樣他就能趕上高爾夫比賽的時間，而作為回報，他希望法蘭庫爾能參加接下來的客場之旅，雙方都同意這項交易，就看法蘭庫爾能否執行成功。

非常幸運的是，法蘭庫爾真的敲出滾地球，並且根據賽前的要求，跑過一壘後摸了摸自己的腳踝，也讓他順利下場，法蘭庫爾表示，「之後我跑進休息室，立即換上高爾夫衣服，沒有洗澡就趕到高爾夫球場，當時他們正在開球道上，最終打了27洞。」有趣的是，到了下午4點30分，他收到妻子傳來的消息，上面寫著「法蘭庫爾腳踝扭傷，列入每日觀察。」

▲前勇士總教練克考斯（Bobby Cox）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前勇士總教練克考斯（Bobby Cox）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球勇士法蘭庫爾克考斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

澄清湖球場又挖出異物　高市運發局將祭出懲處！

澄清湖球場又挖出異物　高市運發局將祭出懲處！

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

熱門新聞

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

2學者籲政府買奧運轉播權　愛爾達回應

3扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　

4林郁婷急問「如何保護金牌」

5「盜帥」林易增成東森盃彩蛋

最新新聞

1政府買奧運轉播權再分包？體育署回應

2羅嘉翎骨裂拚奧運　孫家閎感同身受

3許基宏台東第二轟史上第1人

4江坤宇挨球吻提前退場　球團回報

5總教練要求詐傷找老虎伍茲打球　

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

F-16V升空伴飛

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

林郁婷搭機返國　機長廣播力挺台灣女兒：讓世界看到我們的驕傲

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366