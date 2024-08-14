總教練要求「詐傷」找老虎伍茲打球？　前球員分享春訓趣事

▲法蘭庫爾（Jeff Francoeur）。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者李立祥／綜合報導

擁有12年大聯盟資歷的法蘭庫爾（Jeff Francoeur），近期接受《ESPN》採訪時，分享職業生涯初期春訓遇到總教練主動要他「詐傷」，提前離場去找老虎伍茲（Tiger Woods）打高爾夫的故事。

法蘭庫爾近期接受《ESPN》的科爾真安（Tim Kurkjian）採訪時，回憶起職業生涯初期在勇士春訓的趣事，當天勇士與洋基在下午1點要進行熱身賽，總教練克考斯（Bobby Cox）聽說法蘭庫爾因為比賽不得不放棄與老虎伍茲打球的機會，因此在賽前熱身時跟他說，「聽說你今天本來有機會和老虎伍茲一起打球，開球時間1點50分的。」法蘭庫爾聽後表示，「沒問題的，我今天會上場比賽。」這時總教練克考斯卻主動表示，「不不不，我跟你做個交易，你第一次打擊跑過一壘後，稍微摸一下你的腳踝，做出好像扭傷腳踝一樣。」

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克考斯這項計畫就是想讓法蘭庫爾有理由下場，這樣他就能趕上高爾夫比賽的時間，而作為回報，他希望法蘭庫爾能參加接下來的客場之旅，雙方都同意這項交易，就看法蘭庫爾能否執行成功。

非常幸運的是，法蘭庫爾真的敲出滾地球，並且根據賽前的要求，跑過一壘後摸了摸自己的腳踝，也讓他順利下場，法蘭庫爾表示，「之後我跑進休息室，立即換上高爾夫衣服，沒有洗澡就趕到高爾夫球場，當時他們正在開球道上，最終打了27洞。」有趣的是，到了下午4點30分，他收到妻子傳來的消息，上面寫著「法蘭庫爾腳踝扭傷，列入每日觀察。」

▲前勇士總教練克考斯（Bobby Cox）。（圖／達志影像／美聯社）