全隊都是「Ohtani」！小松大谷甲子園完封勁敵大阪桐蔭

▲小松大谷高校擊敗大阪桐蔭 。（圖／截自x:バーチャル高校野球）

記者楊舒帆／綜合報導

夏季甲子園（第106屆全國高校野球選手權大會）14日在阪神甲子園球場展開第8天賽事，冠軍候補的強隊大阪銅蔭高校踢到鐵板，遭到石川縣小松大谷逆襲，以0比3落敗。有趣的是，與大谷翔平撞名的小松大谷高校，全隊胸前就繡著「OHTANI」頗有氣勢。

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大阪銅蔭派出高二的森陽樹先發，小松大谷則由王牌西川大智掛帥主投，兩隊激戰到6局結束都還是0比0投手戰，小松大谷7局上兩安打攻佔得點圈，靠守備失誤攻下1分，田西称適時安打再下一城，8局上大阪銅蔭王牌平嶋桂知登板也無法壓制對手，西川大智也靠著內野安打為自己帶回1分打點。

西川大智完封9局強壓大阪銅蔭打線，用了92球，被敲5支安打，三振、保送各1次，無失分，達成完封勝。小松大谷下一戰將與奈良縣的智弁學園對決，智弁學園前一戰曾擊敗春季甲子園冠軍群馬縣健大高崎。