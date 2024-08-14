中信特攻「外援戰力」再加1　簽下美籍前鋒銳尼填補阿巴西空缺

▲新北中信特攻簽下美國籍前鋒銳尼。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻外援戰力再補強，先前已宣布與中鋒克力斯續約，並簽下兩名長人浩勝（Chevez Goodwin）、葛瑞飛（Bryan Griffin）及後衛捷翼（James Eads），今日（14日）再補進美國籍前鋒銳尼（Raynere Thornton），總教練李逸驊表示，銳尼投、切、傳都非常純熟，切入破壞性強，「阿巴西不在陣中時，需要的就是這種球員。」

28歲的銳尼，選擇背號6號，身高200公分、體重105公斤，近年於賽普勒斯甲級聯賽及德國ProA聯賽出賽。銳尼在球場上主打3、4號位，兼具小前鋒、大前鋒特性。

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李逸驊非常看好銳尼的表現，「銳尼的技術面，投、切、傳都非常純熟，且切入破壞性強，阿巴西不在陣中時，需要的就是這種球員，透過切傳讓外圍有更多機會，也期待他有效強化球隊進攻及防守的強度。」

銳尼預計9月初抵台，「大家好，我是Raynere Thornton，想跟大家說，我很興奮可以加入這支球隊，我已經等不及想要認識教練、隊友還有球迷們，也已經迫不及待想要投入球隊的練習，希望可以很快跟大家見面！台灣，我來了！」