連5場挨轟！　今永昇太挑戰10勝失敗：希望下次能控制局面

▲今永昇太5局被敲2轟失7分(3分自責分)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

小熊日籍先發今永昇太今天(13日)對陣守護者挑戰第10勝,未料他主投5局被敲2轟,失掉7分(3分自責分),連續5場被打出全壘打,雖然靠著隊友打擊逃過敗戰,但小熊最終仍以8比9落敗。

Big Christmas taketh away, and then, giveth!



After making a diving play to end the top of the fourth inning, Jhonkensy Noel blasts a two-out three-run home run to left field to give the @CleGuardians a 4-3 lead over the Cubs.#ForTheLand pic.twitter.com/psnfF4SZTZ