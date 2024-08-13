連5場挨轟！　今永昇太挑戰10勝失敗：希望下次能控制局面

▲今永昇太5局被敲2轟失7分（3分自責分）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍先發今永昇太今天（13日）對陣守護者挑戰第10勝，未料他主投5局被敲2轟，失掉7分（3分自責分），連續5場被打出全壘打，雖然靠著隊友打擊逃過敗戰，但小熊最終仍以8比9落敗。

Big Christmas taketh away, and then, giveth!



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前3局今永只被敲出1支安打，不過4局下守護者靠著保送、安打、守備失誤，以及諾埃爾（Jhonkensy Noel ）3分砲將比分逆轉，5局下關（Steven Kwan）2分砲，弗萊（David Fry）補上帶有打點安打，該局結束場上比分改寫至3比7，今永完成這局後，小熊6局換上牛棚投手登板。

Steven Kwan keeps raking!



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小熊7局上透過霍納（Nico Hoerner）和史旺森（Dansby Swanson）適時安打得到4分，將分差縮小到1分，8局上，鈴木誠也擊出高飛犧牲打，幫助小熊將比分追平，今永也順利逃過敗投。但8局下守護者再次得分，終場小熊以1分之差輸球。

賽後今永回顧表現，「前3局球速不快但表現不錯，第4局球速開始提升，這時候反而被打了，感到狀態上升時被打，真是難以掌握這種狀況。」他也分析本場比賽被敲出的2支全壘打，「第1支全壘打投出的指叉球被打者巧妙擊中，對方將球打那麼遠，即使不應該讚美對手，也只能承認他打得好；至於被關打出的那支全壘打，其實有可能可以壓制他，但不小心投到他的熱區。」

今永也提到打線的支援，「球隊在前4局先得了3分，即使我狀態不好，也至少要把比分保持在平手，打線才有辦法努力得分，這次他們為了追分花了很多力氣，希望下次我能自己控制局面。」

值得一提的是，守護者對上先發左投的比賽中拿下26勝9敗，勝率0.743為大聯盟第1。