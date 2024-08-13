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連奪兩屆加拿大大師賽冠軍　佩古拉：我做的真好 這很酷

▲佩古拉（Jessica Pegula） 。（圖／路透）

▲佩古拉（Jessica Pegula） 。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024加拿大大師賽女單冠軍戰，美國名將佩古拉（Jessica Pegula）鏖戰三盤大戰後以6比3、2比6、6比1擊敗美國同胞好手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。佩古拉連續兩年在多倫多收下冠軍，寫下個人紀錄。

首盤比賽，佩古拉拿下17個發球分中的16分（包括全部12個一發分，一發得分率百分之百），以強力的發球與優質的接發表現6比3拿下。而阿尼西莫娃則在次盤發動反攻，她穩定的回擊在所剩不多的機會中成功突破佩古拉的防守，在第二盤中後段連破帶保的猛攻，以6比2將比賽扳平至1比1，雙方迎來決勝盤。

比賽來到決勝盤後佩古拉的表現更勝一籌，她多次使用多拍來回的戰術延長戰況，並耐心的找到致勝一擊，在第3盤中佩古拉拿下前18分中的16分，連破帶保的連奪五局取得5比0大幅領先，阿尼西莫娃隨後以1比5保發成功，但為時已晚，終場佩古拉就以三盤勝的姿態奪下加拿大大師賽冠軍。

「多倫多，很好，離水牛城很近，我有很多朋友、家人和我的祖父母，我丈夫今天也都能來，」佩古拉說道，「這很酷，我在很多比賽中都沒有真正明白這一點」。「然後能夠贏得比賽，並能夠與他們分享那一刻真的很特別，我不知道加拿大的情況如何，但我似乎做得很好，所以我就...是的，我會接受的，」佩古拉笑著補充。

「我知道每個人都在談論我的記錄和所有這些東西，但很高興能夠度過這一周並支持它」，佩古拉說，「所以，我非常興奮，我的意思是，這真的很榮幸」。

關鍵字： WTA網球佩古拉加拿大大師賽

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