連奪兩屆加拿大大師賽冠軍　佩古拉：我做的真好 這很酷

▲佩古拉(Jessica Pegula) 。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024加拿大大師賽女單冠軍戰,美國名將佩古拉(Jessica Pegula)鏖戰三盤大戰後以6比3、2比6、6比1擊敗美國同胞好手阿尼西莫娃(Amanda Anisimova)。佩古拉連續兩年在多倫多收下冠軍,寫下個人紀錄。

首盤比賽,佩古拉拿下17個發球分中的16分(包括全部12個一發分,一發得分率百分之百),以強力的發球與優質的接發表現6比3拿下。而阿尼西莫娃則在次盤發動反攻,她穩定的回擊在所剩不多的機會中成功突破佩古拉的防守,在第二盤中後段連破帶保的猛攻,以6比2將比賽扳平至1比1,雙方迎來決勝盤。

比賽來到決勝盤後佩古拉的表現更勝一籌,她多次使用多拍來回的戰術延長戰況,並耐心的找到致勝一擊,在第3盤中佩古拉拿下前18分中的16分,連破帶保的連奪五局取得5比0大幅領先,阿尼西莫娃隨後以1比5保發成功,但為時已晚,終場佩古拉就以三盤勝的姿態奪下加拿大大師賽冠軍。

「多倫多,很好,離水牛城很近,我有很多朋友、家人和我的祖父母,我丈夫今天也都能來,」佩古拉說道,「這很酷,我在很多比賽中都沒有真正明白這一點」。「然後能夠贏得比賽,並能夠與他們分享那一刻真的很特別,我不知道加拿大的情況如何,但我似乎做得很好,所以我就...是的,我會接受的,」佩古拉笑著補充。

“I have one in each city, so that’s one for each of you guys.”



Jessica Pegula on winning in Toronto and Montreal for her grandparents. #NBO24 pic.twitter.com/oXrrveGLFa