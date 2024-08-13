已經考到國中專任教練！賴主恩：先休息半年再看狀況

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊選手賴主恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／桃園報導

巴黎奧運男子拳擊好手賴主恩於今(13)日返台，他與「桌球一姐」鄭怡靜、田徑跨欄好手彭名揚，以及拳擊隊的「台灣女拳王」林郁婷、陳念琴、吳詩儀、甘家葳為中華隊最後一批返台的選手，對於接下來的規劃，賴主恩透露他已經考上國中專任教練，會先休息半年再考慮要不要繼續拚國手。

第二次踏上五環殿堂的賴主恩，本屆奧運是他繼2016年里約奧運後，相隔8年再度摘下奧運門票，身為種子的他，本屆賽事首戰16強賽遭遇哈薩克好手穆罕默德薩貝爾(Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr)，最終以2比3落敗，本屆賽事劃下句點。

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第一次參加奧運時由於才19歲，年少輕狂的他，在打完奧運後一度放棄拳擊，相隔8年再度拿下奧運門票，他說，「曾經的放蕩少年現在踏上舞台回來，這過程真的很辛苦，拳擊是我的生命，教會我很多事情，我希望把我的經歷用來教育更多學生！」

賴主恩透露目前他已經考上國中專任教練，接下來會先休息半年，再思考要不要繼續拚國手，他指出，「我的力量有限，畢竟不是奧運奪牌，如果奪牌力量更大，未來以自己的身分幫助，借鏡給學生，往這方面教導，讓他們有更明確目標。」他也坦言，「男子拳擊還有一段路程。」

由於IBA近期的荒唐作風，可能導致2028洛杉磯奧運拳擊項目遭到除名，對於下屆無緣參賽，他表示確實有打亂他的規劃，也強調，「我們業餘運動員最大目標就是奧運，對我們有很大影響。」