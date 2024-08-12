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周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

▲中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟周思齊今年球季結束後球員生涯引退，9月21日、22日台北大巨蛋是「The Last Together周思齊引退主題週」，中信兄弟今天公布票價，二天的套票4717元代表「思齊一起」，單日最貴票價1685元則是周思齊不同時期的背號。8月14日中午陸續開放門票預售。

周思齊在3月15日舉辦記者會，宣布9月22日將在台北大巨蛋舉辦引退儀式，「今年是我最後一年，希望大家回來聚一聚，我的球迷年紀大，家裡有事會耽誤，藉由引退記者會，跟很久沒來的老朋友，要退休了，可以來看我一下，最後聚一聚。」

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▲▼周思齊。（圖／記者黃克翔攝）

▲周思齊。（圖／記者黃克翔攝）

他在今年最後一次明星賽，首戰打第一棒、DH，第一打席重現17年前場景，穿上誠泰Cobras球衣登場，球迷用最傳統的應援方式為他加油。第二場則是穿上誠泰Cobras客場球衣替補守外野。

9月21日及22日是「The Last Together周思齊引退主題週」，中信兄弟號召老朋友們，一齊陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。

其中9月21日是「老朋友，一齊相聚」，周思齊喊話，「『誠泰的球迷，你們在哪裡？我好想你們！』周思齊20年中職的起點，感謝蛇迷們的陪伴，當年沒能跟蛇迷好好道別，周思齊也一直惦記在心中，邀請蛇迷帶著蛇魂不滅的精神」相約大巨蛋。

▲▼ 2024中職明星賽，周思齊身穿誠泰Cobras球衣上場 。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽周思齊。（圖／記者李毓康攝）

9月22日是「最後一齊引退儀式」，無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰，縱使一路走來風風雨雨、曲折不斷，但周思齊喜歡棒球的初衷從未改變過，十歲男孩的棒球夢，在老朋友的陪伴下、在自己努力不懈以及不放棄的精神，達成了。

兄弟球團表示，如今周思齊要退下黃金戰袍、高掛球鞋需要很大的勇氣，讓大家一起陪伴這位全力守護棒球20年的周思齊，為他的職棒選手生涯畫下完美的結尾、光榮引退。

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今天宣布周思齊引退主題週的票價，「思齊一起，老朋友一起TOGETHER」二人套票是4717元，象徵「思齊一起」，有周思齊引退紀念T、引退紀念票根、引退紀念衣、周思齊親簽引退紀念比賽用球。

單場最貴票價是1685元、次貴是1585元，「16」是周思齊在兄弟的背號，「85」是誠泰Cobras球衣背號。而票價最便宜是全票500元、半票400元、身心障礙票250元，球迷進場就送引退紀念票根，全票700元以上門票再送周思齊引退紀念T。

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

周思齊引退主題週門票將於8月14日中午12點30分在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2024洲際季票會員優先選位。

8月15日中午12點30分開放2024洲際季票會員優先購票；18點開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票。8月16日上午10點陸續開放親子象會員；15點享象悠遊卡會員優先購買；20點中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。

8月19日12點30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

▲周思齊引退主題週公布票價 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職棒球

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