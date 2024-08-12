林郁婷是否對網路霸凌提告　體育署： 尊重選手意願

▲「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

遭受到性別質疑的網路霸凌，阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）已經決定採取法律行動。而台灣拳后林郁婷是否也會提告，體育署表示，尊重選手的意願，以及評估對選手會帶來什麼樣的衝擊與影響。

林郁婷與阿爾及利亞拳后克莉芙因性別議題，去年世錦賽遭國際拳總取消銅牌及參賽資格，國際奧會以內部腐敗，將國際拳總逐出國際奧會，沒有權利參與奧運拳擊項目的比賽管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二人還沒登上奧運舞台前，藉由外媒報導、名人渲染之下性別風波開始蔓延，就連前美國總統川普（Donald Trump）和作家JK羅琳都參與其中。

最後克莉芙與林郁婷不畏外界的看法與網路霸凌，先後都奪下拳擊金牌。克莉芙賽後表示，「我生來就是女性，也一直以女性身分過日子，這面金牌是針對我猛烈攻擊的最好回應。」

阿爾及利亞拳后克莉芙於當地時間10日透過律師布狄（Nabil Boudi）發布聲明，表示經過深思熟慮以後，她已經決定正式提起法律訴訟，因為她是網路騷擾的受害者，而訴訟已於9日正式提出。

布狄表示，克莉芙決定開始一場新的戰鬥，捍衛正義、尊嚴和榮譽，向巴黎檢察官辦公室的反網路仇恨中心提出了嚴重網路騷擾行為的告訴。

巴黎檢察官辦公室尚未收到投訴過最早可能會在周一收到，布狄補充說，他要求進行刑事調查，以確定是誰發起了針對哈利夫的「厭女、種族主義和性別歧視的運動」，「拳擊冠軍所遭受的不公平騷擾仍將是本屆奧運最大的污點。」

▲阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）在66公斤級賽事奪金。（圖／路透）

林郁婷在11日凌晨奪冠，會不會也對網路霸凌提告，體育署署長鄭世忠說，「除了要尊重選手的意願之外，對選手會帶來什麼樣的衝擊與影響都需要評估，希望國人能冷靜下來，交給郁婷與我們的團隊來做後續的處置，我們會依照郁婷的意願，照顧她的感受，做最好的安排。」

鄭世忠表示，針對圍繞在林郁婷的相關爭議，體育署第一時間就做了許多的努力，欣喜看到選手帶回金牌。

中華奧會在8月4日接獲國際拳總（IBA），將於隔日針對林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙的參賽資格召開記者會之後，為了避免國際拳總擅自揭露選手個資、惡意中傷，企圖干擾賽事，中華奧會當日迅即委請律師發出警告信函，提醒國際拳總舉行的國際記者會，揭露林郁婷選手的個人醫療隱私與資訊，這些行為屬於非法，而且違反歐盟個人資料保護法，將造成選手之權益與聲譽，應立即停止不法行為。

體育署表示，警告信函對隔日的國際拳總記者會內容，確實產生一定的遏阻警告效果，將與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步的提告。