「林郁婷揹教練」源自11年前！　3張圖曝師徒攜手登頂歷程

記者張靖榕／綜合報導

台灣拳擊女王林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤級冠軍賽，成功擊敗波蘭20歲小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta）奪金。下台後她揹著教練走的一幕令許多人相當感動，原來這是一項源自11年前的「傳統」；昔日照片曝光，許多網友都紛紛表示感動到要掉淚。

林郁婷本屆奧運飽受國際拳總（IBA）和英國女作家J.K羅琳掀起的性別質疑風波，但她仍專注賽場上，堅持「擂台的事擂台解決」，最終也真的「以拳擊打敗魔法」，奪得奧運金牌後，揹著教練曾自強一路走到場外，感動許許多多的台灣人。

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▲曾自強、林郁婷師徒一路走來，終於一圓奧運金牌夢。（左1、2圖／曾自強Instagram／右圖／達志影像／美聯社）

曾自強表示，這項傳統應該是從2013年林郁婷在世青運動會摘金開始的，17歲的林郁婷跨開雙腿、紮穩馬步，揹著曾自強開心面對鏡頭合影。曾自強說，「她一直認為我就是她的靠山，所以每次比賽摘金之後，她都會這麼做」；林郁婷也告訴總統賴清德，會這麼做，是覺得把教練舉起來，「可以代替教練承擔這個重任、這個責任。」

林郁婷11日和本屆奧運拳擊女子66公斤級銅牌的陳念琴，一起在駐法代表處與總統賴清德視訊接受祝賀。林郁婷感謝教練一路以來的陪伴，「沒有他就沒有現在的林郁婷，很感謝教練總是這樣義無反顧陪著我，甚至把家人都留在台灣，陪著我四處征戰，就是要一圓奧運金牌夢，現在我終於證明，我做得到，台灣人也都做得到。」