射擊8人大團進帳一銅　定向飛靶異軍突起、空氣手槍再接再厲

▲台灣射擊好手李孟遠在定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運中華代表隊在射擊項目推出8人大團，分別有楊昆弼、李孟遠、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎，其中空氣手槍選手佔4位、不定向飛靶佔3位，定向飛靶則只有1位，但最終卻由定向飛靶項目的李孟遠摘下射擊項目中華隊唯一一面獎牌，空氣手槍則空手而歸。

本屆奧運射擊代表隊分別有男子不定向飛靶的楊昆弼、男子定向飛靶的李孟遠、女子不定向飛靶的林怡君與劉宛渝、女子10公尺空氣手槍的劉恆妤、余艾玟，女子25公尺空氣手槍的田家榛與吳佳穎，其中43歲的林怡君為奧運5屆元老，另外包含田家榛、吳佳穎都是人生第三屆奧運。

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▲中華隊奧運射擊代表隊成員楊昆弼(左起)、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

可惜最終包含楊昆弼、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎都無緣頒獎台，李孟遠則是異軍突起，去年在杭州亞運定向飛靶以第5名作收的他，在巴黎奧運以平奧運紀錄的124靶叩關決賽，最終摘下銅牌。

由於射擊項目年齡並不是太大條件，於是四年後的洛杉磯奧運8位好手仍有機會登上五環舞台，有機會為射擊項目增添更多獎牌。