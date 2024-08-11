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國旗歌播一半！林郁婷忍不住掩面哭出來　眾人跟著哭爆：想抱抱她

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷於台灣時間11日凌晨3點多在2024巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽順利摘下金牌，是台灣史上首面奧運拳擊金牌，也是本屆第2金。當林郁婷站上頒獎台聽到國旗歌時，難掩激動情緒掩面哭泣，讓許多在電視機前的台灣人也跟著哭了。

不少threads網友轉發頒獎時，會場播放國旗歌（中華奧會會歌）的影片，看到林郁婷忍不住流淚，像壓力瞬間釋放出來，也跟著感動哭泣，「哭出來是好的，壓力太大了」、「撐到國旗歌最後幾句才破防」、「再次在奧會頒獎典禮上聽到自己國家的國旗歌，讓人好感動，我也想哭哭了」、「看到郁婷唱國旗歌的時候我哭了」、「看到郁婷忍不住流淚的時候我一整個大哭」、「天知道她受了多少的委屈，真的一起哭」。

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林郁婷今天在以5比0完勝波蘭選手瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），由於林郁婷身高175公分，比對方高10公分，整場幾乎壓著對手打，3回合都完勝對手。

無端捲入性別歧視爭議的林郁婷，最終用實力奪下金牌，賽後她跪吻擂台，也和教練曾自強一起上台感謝大家。波蘭對手瑟瑞梅塔也比出愛心手勢，同時笑著恭喜林郁婷，展現風度。

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）
 

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