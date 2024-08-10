心比人更美！志田千陽回國受訪向隊友道盡感謝　透露下站賽事

▲日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合。（圖／翻攝自X／Takabonˍ1024）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子雙打項目，「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合成功奪銅締造佳績，日本羽球團隊昨天（9日）也在羽田機場舉行了歸國記者會，備受關注的志田千陽除了對她的搭檔松山奈未道盡感謝，同時也對於單打8強賽遭淘汰的日本一姐山口茜感到格外心疼。

「山羊組合」在8月3日的銅牌爭奪戰中以總局數2比0擊敗了馬來西亞陳康樂、蒂娜組合成功摘下銅牌。成為繼2012年倫敦奧運銀牌得主藤井瑞希、垣岩令佳和2016年里約奧運金牌得主松友美佐紀、高橋禮華之後，日本在該項目獲得的第3枚獎牌。

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▲志田千陽、松山奈未。（圖／路透）



生涯首度站在五環殿堂就成功收穫銅牌，回顧這段時間與搭檔奮戰的每一刻，志田千陽說道，「奈未一直陪伴在我身邊，無論經歷多少困難，她總是與我並肩作戰，她在日常生活的自我管理方面非常細心，很多事情都是我做不到的」。

「除此之外，奈未的職業意識很高令人尊敬，她的表現是他人無法達到的，與她並肩作戰總能讓我感受到樂趣，也得到很大的幫助，真的非常感謝妳能一直努力到現在」！志田補充道。

而對於8強止步的山口茜，志田千陽不捨直言，「她從小學時代就一直站在最頂點，承受著外界無法理解的壓力與重擔，看著她，我有時感到很心疼，但她從不展露她的情緒，在場上總是如此堅強與閃耀，她無數次地觸動我的內心，我相信大家都和我一樣感同身受」。

回顧兩人奧運之旅，這是他們以世界排名第4的身份首次參加奧運，對於四強戰的失利，松山奈未表示，「對我們來說，中國組合就像魔物一樣，我們之前一直能和他們旗鼓相當，但在奧運上，他們展現出完全不同以往的表現，魔物般的強大實力」，隨後志田回憶並補充：「但我覺得我比我想像中更能享受比賽，場館的氛圍給了我們很大幫助，真的很享受」。

最後根據日媒報導，志田千陽、松山奈未組合將計畫參加20日在橫濱市開幕的日本公開賽，雖然對自己的狀態有些擔憂，但志田樂觀的說，「我想會有很多人來看我們，我希望能展示出我們志田和松山的風采，讓大家覺得現場觀看羽毛球比賽也是很有趣的」。