奧運第一面霹靂舞金牌　日本湯淺亞實如願摘金

▲湯淺亞實（Ami Yuasa）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運，賽會首度新增霹靂舞項目來到五環殿堂，在經過一番激烈比拚後，最終由日本的B-Girl Ami湯淺亞實在決賽中力退立陶宛「天才少女」妮卡（Dominika Nicka Banevic），奪下霹靂舞在奧運史上的第1金。

Japan's Ami Yuasa has written her name in the history books forever



She wins gold at the first ever Breaking competition in the #OlympicGames #Paris2024 #BreakingForGold pic.twitter.com/Ty2aWscInd [廣告]請繼續往下閱讀... August 9, 2024

Ami的真實名字是湯淺亞實（Ami Yuasa），她在與妮卡的決賽中贏得了全部三輪，最終鎖定了金牌，成功將嘻哈文化帶上了奧運舞台。由於未來不確定霹靂舞這項項目在往後奧運會不會延續舉辦，因此湯淺亞實這面金牌別具意義，更顯價值。

「我很高興打破自己的極限因而得到更多關注，但這並不全是關於這項運動的獲勝者，只是恰巧今天我贏了，每個人都展現了自己的實力，換一天，換一個時間的話，事情的結果可能會完全不同」，25歲的湯淺亞實說道。

「我只是專注於我的風格並展示自己，我代表我自己，向世界展示了什麼是突破，如果人們了解這種美麗，而不僅單單是金牌，我會非常高興」。

AMI YUASA WINS THE FIRST OLYMPIC BREAKING GOLD ????????



IN PHOTOS: Japan's Ami Yuasa dances her way to the first Olympic gold medal ever awarded for breaking.



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日本隊教練表示，湯淺亞實和他們一樣頑固，他們此前一直與她保持合作關係，「她一點也沒變」，教練說道，「但正是這種固執讓她保持專注，現在她是世界第一，「她有令人難以置信的直覺，她從不因對手是誰而感到困惑，一整天她的精神狀態都很好，這一點以及她所做的準備，就都結合在一起了」。