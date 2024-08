奧運第一面霹靂舞金牌　日本湯淺亞實如願摘金

▲湯淺亞實(Ami Yuasa)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運,賽會首度新增霹靂舞項目來到五環殿堂,在經過一番激烈比拚後,最終由日本的B-Girl Ami湯淺亞實在決賽中力退立陶宛「天才少女」妮卡(Dominika Nicka Banevic),奪下霹靂舞在奧運史上的第1金。

Japan's Ami Yuasa has written her name in the history books forever



She wins gold at the first ever Breaking competition in the #OlympicGames #Paris2024 #BreakingForGold pic.twitter.com/Ty2aWscInd [廣告]請繼續往下閱讀... August 9, 2024

Ami的真實名字是湯淺亞實(Ami Yuasa),她在與妮卡的決賽中贏得了全部三輪,最終鎖定了金牌,成功將嘻哈文化帶上了奧運舞台。由於未來不確定霹靂舞這項項目在往後奧運會不會延續舉辦,因此湯淺亞實這面金牌別具意義,更顯價值。

「我很高興打破自己的極限因而得到更多關注,但這並不全是關於這項運動的獲勝者,只是恰巧今天我贏了,每個人都展現了自己的實力,換一天,換一個時間的話,事情的結果可能會完全不同」,25歲的湯淺亞實說道。

「我只是專注於我的風格並展示自己,我代表我自己,向世界展示了什麼是突破,如果人們了解這種美麗,而不僅單單是金牌,我會非常高興」。

AMI YUASA WINS THE FIRST OLYMPIC BREAKING GOLD ????????



IN PHOTOS: Japan's Ami Yuasa dances her way to the first Olympic gold medal ever awarded for breaking.



Follow #GMASports for more updates.



: Angelika Warmuth / REUTERS pic.twitter.com/KumKTVz1G3 — GMA Sports (@gmasportsph) August 10, 2024

日本隊教練表示,湯淺亞實和他們一樣頑固,他們此前一直與她保持合作關係,「她一點也沒變」,教練說道,「但正是這種固執讓她保持專注,現在她是世界第一,「她有令人難以置信的直覺,她從不因對手是誰而感到困惑,一整天她的精神狀態都很好,這一點以及她所做的準備,就都結合在一起了」。