「這女的還男的？」舉重講評性別歧視失言　公視道歉了

▲公視轉播舉重，講評失言引發爭議。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

昨晚全台瘋看「舉重女神」郭婞淳登場巴黎奧運，其中轉播單位公視邀請的講評引發爭議，包括說出性別歧視、國格自我矮化等不適當評論。公視稍早聲明，體育製作團隊深感抱歉，後續賽事將暫停此位球評工作。

昨晚比賽輪到奈及利亞選手出場時，公視講評竟說，「這個是男的還是女的？」許多人認為這樣的發言相當不恰當，直言明明自己國家選手因此受到攻擊，為何還會有這種「低級錯誤」？

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除了批評外貌，當輪到中國新星羅詩芳上場時，講評竟說出「我們中國隊」，令觀眾相當傻眼。

公視邀請的講評發言引發爭議，許多民眾相繼致電到電視台申訴抗議。公視稍早在臉書聲明，向國人致歉。

完整聲明如下

公視在轉播國際賽事，均事前提醒主播、球評要注意說話用語、避免國格自我矮化、性別歧視、及外貌評論等。很遺憾8/8 轉播女子59公斤舉重賽事，出現了球評性別歧視的不當言論，現場主播隨即提醒「這個話題最近很敏感」而轉移話題，現場的製作人亦隨即提醒後便不再出現，造成觀眾的冒犯及不良觀感，公視體育製作團隊深感抱歉。

後續賽事將暫停此位球評工作，我們也會加強在轉播前對主播、球評的提醒叮嚀並慎選，避免類似情事再次發生。