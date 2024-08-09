阿嬤過世缺席奪銅瞬間…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

來自台東的「舉重女神」郭婞淳，8日在2024巴黎奧運舉重女子59公斤級摘下銅牌，寫下連3屆奧運奪牌紀錄。雖然跟孫女感情很好的阿嬤正好在今年過世，沒機會見證奪牌瞬間，但母親也特地到靈前報告「乖孫女奪牌了」，要讓阿嬤放心。

▲「舉重女神」郭婞淳奪下奧運銅牌後，母親與家人們向過世的阿嬤報告好消息。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



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2024巴黎奧運舉重女子59公斤級8日晚間舉行，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、母校寶桑國中游數珠校長、台東縣舉重委員會主任委員林文達、總幹事謝建宏與縣內有舉重團隊的學校師生，晚間9點起於聚集縣府大禮堂一同見證奪牌時刻。當郭婞淳抓舉開把就以103公斤過關，第二把挑戰105公斤結果失敗，第三把順利舉起105公斤，讓在縣府禮堂的所有人拿著加油棒猛敲興奮不已。

挺舉部份，郭婞淳開把130公斤未舉起，第二把試舉則挑戰成功，第三把試舉挑戰137公斤，可惜最後未能舉起，最終以總和235公斤摘銅，但也寫下中華隊第1位選手連3屆奪牌的紀錄。

而郭婞淳與阿嬤感情相當好，每次比賽都一定會準時坐在電視機前，替孫女加油打氣，但阿嬤在今年過世，無緣見證歷史一刻，成為大家的遺憾，不過在比賽結束後，郭母也與家人們走到牌位前，向阿嬤報告她的乖孫女奪牌了！

饒慶鈴提到，2014年時婞淳因訓練時被槓鈴壓傷，但她堅定意志，持續積極復健治療，以過人的意志逐步恢復，之後各項賽事中取得佳績，更於國際舉重總會採新量級制後，持續激勵自我，成功由58公斤級跨越至59公斤級門檻，仍是屢破世界紀錄，成為抓舉項目、挺舉項目及總和之世界紀錄保持人，並於上屆2020東京奧運奪下金牌，這次在各國好手環伺下，仍能舉出銅牌，不僅是台灣之光，更是台東人的驕傲。