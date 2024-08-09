運動雲

>

我代表團拜會勒瓦盧瓦市府　吳詩儀送珍珠奶茶徽章給市長

▲我國拳擊代表隊致贈簽名衣予勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長。（左起甘家葳、黃筱雯、林郁婷、Agnès POTTIER-DUMAS市長、陳念琴、吳詩儀、賴主恩） 。（圖／中華奧會提供）

▲我國拳擊代表隊致贈簽名衣予勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長。（左起甘家葳、黃筱雯、林郁婷、Agnès POTTIER-DUMAS市長、陳念琴、吳詩儀、賴主恩） 。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年巴黎奧運即將進入尾聲，我國代表團、駐法國代表處大使吳志中大使與體育署署長鄭世忠，在台灣時間今天（8日)下午特別拜會勒瓦盧瓦市政府，感謝市府團隊友情相助代表團開創佳績。鄭世忠署長表示，這裡像是我們台灣隊在法國的第二個家，奧運閉幕返台後，將會永遠懷念這溫暖的家。

本屆我國巴黎奧運中繼站安排與規劃，為歷屆國際大型賽會最完備，包括位於選手村附近的膳食公寓，以及位於勒瓦盧瓦市的物理治療所與市立運動中心。其中，在Agnès POTTIER-DUMAS市長熱情相挺與48名市議員的全數通過下，無償提供市立運動中心給台灣選手訓練之用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳志中大使表示，「這是史無前例的，200多個國家來巴黎比賽，我們能有專屬運動中心可使用，真的不容易。就像王齊麟和李洋說的，能拿金牌，這個運動中心幫忙很大。」

這趟感恩之旅成員包括拳擊隊林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩、甘家葳選手，及劉宗泰、柯文明、曾自強、羅尚策教練，駐法國代表處、體育署、國訓中心、運科中心及中華奧會，前往勒瓦盧瓦市政府。

Agnès POTTIER-DUMAS市長親自迎接，她很開心得知選手在巴黎奧運拚出佳績，「我們很開心能夠協助，在這歷史時刻陪伴你們，相信這是個好的開始，希望我們彼此友誼長存。」

吳詩儀主動將最熱門的珍珠奶茶徽章贈送給市長，她笑說：「這次珍珠奶茶徽章很漂亮，也讓我們選手感到非常驕傲，所以看到市長當下，我想要把這個台灣榮耀分享給市長。」

▲巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴選手（站立者）代表致感謝詞。（左一為Agnès POTTIER-DUMAS市長） 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴選手（站立者）代表致感謝詞。（左一為Agnès POTTIER-DUMAS市長） 。（圖／中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴代表致感謝詞，她強調運動中心對於每位選手幫助都非常大，「特別感謝市政府給我們這麼好的場地，讓我們跟教練團可以專心於戰術呈現，對於每場賽事調整更穩定。」

陳念琴相當感激後勤團隊，「里約奧運我還小，不太了解，但上屆東京奧運因為疫情，後勤團隊盡最大努力，幫助我們安全出賽，平安回家。現在我們已經進化到有膳食公寓、中繼站，還有這麼好的運動中心，幫助選手不間斷訓練。我們後勤團隊體育署、國訓中心、中華奧會一直努力，一直進步，讓選手更無後顧之憂站在舞台上，這一路走來，他們非常不容易，選手也非常爭氣。」

市長還特別安排導覽，參觀市府環境，吳詩儀表示，「這個市政府非常漂亮，各種藝術裝置，整個設備令人大開眼界。真的很感謝市長，她真的滿年輕，很有活力，感受她對台灣非常友好。」

吳志中大使指出，台法間友誼長存，日前教育部鄭英耀部長已提出，未來將提供該市為期5年的獎學金計畫，期間每年提供10名學位獎學金及20名華語獎學金。其中學位獎學金含學習期間學雜費及住宿費之補助；華語獎學金則提供受獎生每個月新臺幣2萬5000元，這措施將延續彼此良好情感，是強化台法關係的重要一環。

▲教育部體育署鄭世忠署長（右）感謝勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長（左）熱情相挺，協助我國後勤支援。 。（圖／中華奧會提供）

▲教育部體育署鄭世忠署長（右）感謝勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長（左）熱情相挺，協助我國後勤支援 。（圖／中華奧會提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運拳擊吳詩儀陳念琴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

郭婞淳溫柔舉起「台灣希望」　上屆締大滿貫本屆負傷摘銅

郭婞淳溫柔舉起「台灣希望」　上屆締大滿貫本屆負傷摘銅

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

林昀儒「安心教練」不是台灣人！曾拿奧運金牌、擊敗18歲莊智淵

林昀儒「安心教練」不是台灣人！曾拿奧運金牌、擊敗18歲莊智淵

羅嘉翎將「暫停參賽」　羅爸爸喊話：養好傷重新出發

羅嘉翎將「暫停參賽」　羅爸爸喊話：養好傷重新出發

高雄男鑽冰櫃「自標售1萬」　好市多怒了：請勿模仿！

熱門新聞

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭婞淳連3屆奪牌第一人！乖乖超搶戲

2郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

3郭婞淳總和235公斤巴黎奧運摘銅

4拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

5韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

最新新聞

1中華代表團巴黎奧運6面牌　史上第2多

2大聯盟最爛戰績　白襪開除總教練

3超越顛峰　奧運激起麟洋配潛能

4跆拳道甜心羅嘉翎東奧後歷經3大挫折

5郭婞淳奪銅落淚：讓大家失望了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

李洋人海中找到來接機女友！　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366