我代表團拜會勒瓦盧瓦市府　吳詩儀送珍珠奶茶徽章給市長

▲我國拳擊代表隊致贈簽名衣予勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長。（左起甘家葳、黃筱雯、林郁婷、Agnès POTTIER-DUMAS市長、陳念琴、吳詩儀、賴主恩） 。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年巴黎奧運即將進入尾聲，我國代表團、駐法國代表處大使吳志中大使與體育署署長鄭世忠，在台灣時間今天（8日)下午特別拜會勒瓦盧瓦市政府，感謝市府團隊友情相助代表團開創佳績。鄭世忠署長表示，這裡像是我們台灣隊在法國的第二個家，奧運閉幕返台後，將會永遠懷念這溫暖的家。

本屆我國巴黎奧運中繼站安排與規劃，為歷屆國際大型賽會最完備，包括位於選手村附近的膳食公寓，以及位於勒瓦盧瓦市的物理治療所與市立運動中心。其中，在Agnès POTTIER-DUMAS市長熱情相挺與48名市議員的全數通過下，無償提供市立運動中心給台灣選手訓練之用。

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吳志中大使表示，「這是史無前例的，200多個國家來巴黎比賽，我們能有專屬運動中心可使用，真的不容易。就像王齊麟和李洋說的，能拿金牌，這個運動中心幫忙很大。」

這趟感恩之旅成員包括拳擊隊林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩、甘家葳選手，及劉宗泰、柯文明、曾自強、羅尚策教練，駐法國代表處、體育署、國訓中心、運科中心及中華奧會，前往勒瓦盧瓦市政府。

Agnès POTTIER-DUMAS市長親自迎接，她很開心得知選手在巴黎奧運拚出佳績，「我們很開心能夠協助，在這歷史時刻陪伴你們，相信這是個好的開始，希望我們彼此友誼長存。」

吳詩儀主動將最熱門的珍珠奶茶徽章贈送給市長，她笑說：「這次珍珠奶茶徽章很漂亮，也讓我們選手感到非常驕傲，所以看到市長當下，我想要把這個台灣榮耀分享給市長。」

▲巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴選手（站立者）代表致感謝詞。（左一為Agnès POTTIER-DUMAS市長） 。（圖／中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴代表致感謝詞，她強調運動中心對於每位選手幫助都非常大，「特別感謝市政府給我們這麼好的場地，讓我們跟教練團可以專心於戰術呈現，對於每場賽事調整更穩定。」

陳念琴相當感激後勤團隊，「里約奧運我還小，不太了解，但上屆東京奧運因為疫情，後勤團隊盡最大努力，幫助我們安全出賽，平安回家。現在我們已經進化到有膳食公寓、中繼站，還有這麼好的運動中心，幫助選手不間斷訓練。我們後勤團隊體育署、國訓中心、中華奧會一直努力，一直進步，讓選手更無後顧之憂站在舞台上，這一路走來，他們非常不容易，選手也非常爭氣。」

市長還特別安排導覽，參觀市府環境，吳詩儀表示，「這個市政府非常漂亮，各種藝術裝置，整個設備令人大開眼界。真的很感謝市長，她真的滿年輕，很有活力，感受她對台灣非常友好。」

吳志中大使指出，台法間友誼長存，日前教育部鄭英耀部長已提出，未來將提供該市為期5年的獎學金計畫，期間每年提供10名學位獎學金及20名華語獎學金。其中學位獎學金含學習期間學雜費及住宿費之補助；華語獎學金則提供受獎生每個月新臺幣2萬5000元，這措施將延續彼此良好情感，是強化台法關係的重要一環。

▲教育部體育署鄭世忠署長（右）感謝勒瓦盧瓦市Agnès POTTIER-DUMAS市長（左）熱情相挺，協助我國後勤支援 。（圖／中華奧會提供）