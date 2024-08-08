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郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

▲▼郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

▲郭婞淳頒獎感動落淚。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳第4度叩關奧運，這次帶傷上陣，但延續自己「婞念」，最終總235公斤摘銅，成為中華代表團史上唯一連3屆奧運奪牌名將。有趣的是，場邊出現國民零食「綠乖乖」超搶眼，乖乖再度成功扮演「守護神」，守住郭婞淳的獎牌。

郭婞淳3年前在東京奧運奪金完成「大滿貫」壯舉，並刷新59公斤級3項奧運紀錄，不過她自2022年起飽受傷勢困擾，出發巴黎之前，她告訴媒體，想辦法學習與傷共存，「著急也沒有用，上了場就是平靜應戰。」

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帶著國人的期待，郭婞淳抓舉3把成功2次，105公斤作收；挺舉開把130公斤失敗，第2把再次挑戰130公斤成功，第3把加到137公斤失敗，隨即露出不好意思的笑容，在委內瑞拉好手瓦萊拉（Anyelin Venegas Valera第3次試舉134公斤失敗後，郭婞淳也確定保有獎牌入袋。

郭婞淳最終是以最終總和235公斤摘銅，雖然自己的紀錄被中國怪物新人羅詩芳突破，但她挺住傷痛摘銅，連3屆參加奧運都奪牌，是台灣奧運史上第一人。羅詩芳則以抓舉107公斤、挺舉134公斤、總和241公斤三破奧運紀錄成績拿下金牌。

賽後登上頒獎舞台，感性的郭婞淳再度流下淚水，場邊歡呼聲不斷，為她加油打氣。

有趣的是，郭婞淳的物理治療師周詣倫全場帶著綠乖乖，成為今晚亮點之一。「舉重之神」今晚也真的有乖乖，守住女神的獎牌。

事實上，郭婞淳這次出發就有眼尖的網友發現她的包包有個綠乖乖吊飾，讓粉絲們直呼好可愛。這次帶著「台灣人的信仰」，舉重女神也再度「舉出」台灣人的驕傲。

由 @anthonyfilmproduction 發佈
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關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光2024奧運舉重郭婞淳

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