▲林昀儒和教練偉關晴光 。（圖／中華奧會提供）

記者閔文昱／綜合報導

台灣桌球選手林昀儒在巴黎奧運的表現獲得了廣大的關注，而場邊的指導教練偉關晴光（韋晴光），也因他的溫暖笑容和適時的建議，為比賽增添了一股安穩的力量，被觀眾稱為是「安心教練」。不過，這位看似親切的教練其實並非來自台灣，甚至過去還曾拿過一面奧運桌球金牌，來頭相當不簡單。

有網友近日在社交平台Threads上曬出偉關晴光的維基百科介紹，並驚訝表示「我現在知道會不會太晚了，我一直以為他是台灣人欸…結果他竟然拿過奧運金牌。」貼文一出，也讓不少網友直呼「我也以為他台灣人」、「蛤~蝦米，我一直以為這笑容滿面的教練是台灣人，整個人散發台灣良善的容顏耶」。

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▲偉關晴光被稱為是林昀儒的「安心教練」。（圖／達志影像）

事實上，今年62歲的偉關晴光原名韋晴光，出生於中國廣西南寧，他在22歲時於中國桌球團體、男單、混雙比賽中獲得冠軍，並在23歲時進入國家隊，雖然相對較晚進入國家隊，但他的努力練習和堅韌精神讓他在1986年亞洲桌球錦標賽中拿下桌球男單冠軍，並與陳龍燦在1988年漢城奧運獲得男子雙打金牌，創下中國第一面奧運桌球金牌的紀錄。

偉關晴光28歲退役後與家人移居日本，並在35歲時正式取得日本國籍，將名字改為「偉關晴光」，曾代表日本參加桌球賽事，並在1998年亞錦賽中擊敗中國桌球好手馬琳、劉國梁獲得亞軍。45歲時，他正式退役並開始擔任日本桌球國家隊和青森山田高校的桌球教練。

偉關晴光在教練生涯中培養了許多優秀的選手，其中包括東京奧運桌球混雙金牌的水谷隼和伊藤美誠，以及台灣桌球選手林昀儒。值得一提的是，偉關晴光在2000年的比賽中曾與當時只有18歲的莊智淵對決並獲勝，未曾想兩人24年後會並肩作戰，並代表同一個隊伍以教練和選手的身份參加比賽。