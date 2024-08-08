對手剛破紀錄沒多久　牙買加大黑馬超前奪隊史首面鐵餅金牌

▲牙買加斯托納（Rojé Stona）。（圖／路透）
實習記者胡冠辰／綜合報導
2024巴黎奧運男子田徑項目鐵餅決賽，先登場的立陶宛阿萊辛納（Mykolas Alekna）以69公尺97的成績成功超前父親維爾吉利尤斯（Virgilijus Alekna）20年前締造的奧運紀錄，不料牙買加好手斯托納（Rojé Stona）緊隨其後，以70公尺幫助國家摘下隊史首面鐵餅金牌，也刷新剛破不久的奧運紀錄，再創新高。
阿萊辛納在決賽第2擲丟出69公尺97的成績，一舉超前父親維爾吉利尤斯在雅典奧運的69公尺89紀錄，沒想到比賽戰況風雲變色，斯托納在第4擲丟出70公尺的傲人成績超前紀錄。
Truly an underdog story right there.— Isaia Lautasi (@Isaia685) August 7, 2024
Jamaica's???????? Roje Stona in 8th place, throwing a 70m, a personal best, breaking the #Olympic Record just set by Lithuania's???????? Alekna of 69.97m and getting First Spot where he remained for the pic.twitter.com/BTzzhWcZKQ
隨後阿萊辛納在第5擲丟出68公尺49，最後一擲以失敗告終。終場斯托納將奧運紀錄以及金牌一起帶走，幫助牙買加收下奧運史上首面鐵餅金牌，也是牙買加在2024年巴黎奧運上獲得的第一枚金牌。
「這是一個非常特別的夜晚」，斯托納在獲勝後說道，「這就是我想要的一切，它真的發生了，這是一種非常好的感覺」。
HISTORY for ???????? Roje Stona!!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 7, 2024
He has become the first man from Jamaica to win an Olympic title in the throws, breaking the Olympic Record in the men's Discus with 70.00m!
• First man from outside Europe to win GOLD
• A new Olympic Recordpic.twitter.com/2hl3q8hvp7
「我做到了一些我自己都不知道能否做到的事情，但我相信，我有信心，所以我就在當下，我很享受」斯托納補充道。「牙買加現在應該感到自豪，他們應該慶祝，田徑賽事現在正在朝著正確的方向邁出一步，我們做得很好，我們正在獲得獎牌」。
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