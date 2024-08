對手剛破紀錄沒多久　牙買加大黑馬超前奪隊史首面鐵餅金牌

▲牙買加斯托納(Rojé Stona)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男子田徑項目鐵餅決賽,先登場的立陶宛阿萊辛納(Mykolas Alekna)以69公尺97的成績成功超前父親維爾吉利尤斯(Virgilijus Alekna)20年前締造的奧運紀錄,不料牙買加好手斯托納(Rojé Stona)緊隨其後,以70公尺幫助國家摘下隊史首面鐵餅金牌,也刷新剛破不久的奧運紀錄,再創新高。

阿萊辛納在決賽第2擲丟出69公尺97的成績,一舉超前父親維爾吉利尤斯在雅典奧運的69公尺89紀錄,沒想到比賽戰況風雲變色,斯托納在第4擲丟出70公尺的傲人成績超前紀錄。

Truly an underdog story right there. Jamaica's???????? Roje Stona in 8th place, throwing a 70m, a personal best, breaking the #Olympic Record just set by Lithuania's???????? Alekna of 69.97m and getting First Spot where he remained for the

隨後阿萊辛納在第5擲丟出68公尺49,最後一擲以失敗告終。終場斯托納將奧運紀錄以及金牌一起帶走,幫助牙買加收下奧運史上首面鐵餅金牌,也是牙買加在2024年巴黎奧運上獲得的第一枚金牌。

「這是一個非常特別的夜晚」,斯托納在獲勝後說道,「這就是我想要的一切,它真的發生了,這是一種非常好的感覺」。

HISTORY for ???????? Roje Stona!!



He has become the first man from Jamaica to win an Olympic title in the throws, breaking the Olympic Record in the men's Discus with 70.00m!



• First man from outside Europe to win GOLD



• First man from outside Europe to win GOLD

• A new Olympic Record