美國金牌稱霸中國緊追　中華隊奧運最新排名曝

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運會持續進行，各國獎牌榜單激戰正酣。截至目前，美國隊以94面獎牌暫居首位，其中包括27面金牌、35面銀牌和32面銅牌，總獎牌數遙遙領先各國；中國隊以25面金牌位居第二；中華隊因未有獎牌進帳，維持1金牌、4銅牌，排名滑落至第42名。

本屆巴黎奧運會的獎牌排行榜上，美國隊以27面金牌、35面銀牌及32面銅牌，總計94面獎牌，暫居獎牌榜首位。中國隊則以25面金牌、23面銀牌及17面銅牌，總計65面獎牌，緊追在後。

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澳洲隊以18面金牌、12面銀牌及11面銅牌，總計41面獎牌，暫列第三。法國隊和英國隊分別以51面和49面獎牌，排在第四和第五位。

亞洲國家方面，南韓隊和日本隊分別以27面和31面獎牌，排在第六和第七位。而中華隊則以1面金牌和4面銅牌，總計5面獎牌，目前排在第42位。