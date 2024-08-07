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統一獅回饋花蓮　林祖傑、邱智呈分享經驗：最大的困境是天分

▲▼統一獅林祖傑及邱智呈與花蓮少棒球員交流 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅林祖傑及邱智呈與花蓮少棒球員交流 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅本週在花蓮展開為期一週的主場賽事，今天（7日）上午特別安排球員至基層球隊交流互動，由林祖傑及邱智呈，前進花蓮中原國小，與中原國小、中正國小、水源國小及新城國小棒球隊分享打棒球過程，更透過互動遊戲拉近和小球員們間的距離。

邱智呈跟小朋友說：「從國小打球到現在進入職棒，其實打棒球對我來說，就是一直把它當作自己喜歡的事情，所以會一直努力，也有機會在高中時能達到更高的成就與環境。」

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他認為自身最大的困境是天分，「因為我覺得自己的天分沒有特別的突出，加上過去我的身材，跟其他人相較起來就是沒有特別好，所以我必須努力讓我的技術與實力能夠提升，並且告訴自我要全力以赴，做好本分，記得打球的初心，好好努力。」

▲▼統一獅林祖傑及邱智呈與花蓮少棒球員交流 。（圖／統一獅提供）

林祖傑則表示，起初投入選秀他未能中選，進入統一獅成為自主培訓選手後，慢慢訓練，加強自身能力，以爭取進入職棒的機會，最後成功達成當時的夢想，更期許選手要開心打球，享受現在最快樂的時刻努力打棒球。

二人分享從打棒球到職棒的心路歷程後，和小球員們一同玩遊戲，協助完成拼圖及比手畫腳，逗趣天真的模樣使林祖傑、邱智呈哄堂大笑，也為小球員們在這個暑假留下美好的回憶。

▲▼統一獅林祖傑及邱智呈與花蓮少棒球員交流 。（圖／統一獅提供）

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關鍵字： 中職棒球

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