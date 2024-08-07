10年相伴飛行征戰世界！長榮機長廣播讓戴資穎感動：我有認真聽

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

長榮航空今(7日)接回巴黎奧運中華隊選手，機長一段感人廣播，乘客紛紛鼓掌為選手歡呼，其中一段更鼓勵戴資穎雖帶傷上陣，戴卻沒放棄自己，讓當時在機上的戴資穎直呼感動，「寫我的特別長，我有認真聽。」

▲戴資穎回到高雄住家。（圖／記者吳世龍攝）

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台灣球后戴資穎下午3點回到高雄左營住處，市長陳其邁親自到場迎接，戴資穎受訪表示，目前想先休息一下，謝謝大家的關心，有很多傷勢需要時間復原。

▲長榮航空迎接中華隊選手回台。（圖／長榮航空提供）

長榮航空今日班機上有許多中華隊選手，包括戴資穎、李洋、王齊麟、李孟遠等人，該班級從巴黎起飛後，機長和事務長也透過機上廣播，感謝選手傑出表演，內容除恭賀選手奪牌外，也將長榮航空與戴資穎10年相伴飛行征戰世界的情感表露無遺。

戴資穎對此表示：「長榮航空帶著我飛了很多年，合作時間很長，今天她聽到機長的話，她蠻感動的，因為寫我的特別長，我有認真聽。」

▲長榮航空員工高舉「我們TEAM 我們挺」布條及歡迎手舉牌，迎接羽球天后戴資穎和中華隊選手回台。（圖／長榮航空提供）

長榮航空公布機長完整廣播詞全文︰

在今天的航班上，有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包含羽球、射擊及射箭等項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，您們都是台灣的驕傲。

在此特別恭喜李洋先生、王齊麟先生再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌兩連霸的紀錄，也恭喜李孟遠先生獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌，這也是台灣在射擊項目上的首面獎牌。台灣羽球一哥周天成先生也在此班機上，他永不放棄的毅力令人感佩。

此外本班機上還有一位與長榮航空長期相伴飛行近10年的親密戰友，也是本屆奧運中華隊的掌旗官，那就是我們非常熟悉的戴資穎小姐。（此時機上立刻響起熱烈的掌聲及歡呼聲）

我們非常榮幸能陪伴戴小姐征戰世界各地，此次奧運帶傷上陣的戴小姐始終沒有放棄自己，盡了最大的努力拚戰到最後一刻，充分表現運動家精神的最高典範，身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精彩傳奇，長榮航空永遠支持您。

最後謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓以及全體中華隊的頂尖好手們，您們是名符其實的台灣之光，請大家給予所有中華隊的英雄們最熱情的掌聲。（機上再度響起熱情的掌聲及歡呼聲）