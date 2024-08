大爆冷門！最後半圈瘋狂超車　大黑馬霍克1500公尺奇蹟摘金

▲霍克(Cole Hocker)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴黎奧運男子1500公尺項目,美國大黑馬霍克(Cole Hocker)展現令人佩服的衝刺力,在比賽最後200公尺連續超越5名對手,其中包括奪冠大熱門格布里森(Jakob Ingebrigtsen)和科爾(Josh Kerr),以破奧運紀錄的3分27秒65之姿奪得金牌,跌破眾人眼鏡。

Growing up in Indianapolis, Cole Hocker ran a 4:36 mile in 8th grade.



In 2021, he decided to forgo his remaining NCAA eligibility at Oregon to run professionally under Nike.



He just upset the entire field in Paris, won gold in the 1500m, and ran an Olympic RECORD 3:27.65 pic.twitter.com/1SIXPVWNmF