大爆冷門！最後半圈瘋狂超車　大黑馬霍克1500公尺奇蹟摘金

▲霍克（Cole Hocker）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴黎奧運男子1500公尺項目，美國大黑馬霍克（Cole Hocker）展現令人佩服的衝刺力，在比賽最後200公尺連續超越5名對手，其中包括奪冠大熱門格布里森（Jakob Ingebrigtsen）和科爾（Josh Kerr），以破奧運紀錄的3分27秒65之姿奪得金牌，跌破眾人眼鏡。

Growing up in Indianapolis, Cole Hocker ran a 4:36 mile in 8th grade.



In 2021, he decided to forgo his remaining NCAA eligibility at Oregon to run professionally under Nike.



He just upset the entire field in Paris, won gold in the 1500m, and ran an Olympic RECORD 3:27.65 pic.twitter.com/1SIXPVWNmF [廣告]請繼續往下閱讀... August 6, 2024

霍克在比賽最後300米中先是從第五名追至第三名，追上了格布里森，隨後奪冠大熱門科爾在最後100米保持領先，但此時苦苦追趕的霍克來了，霍克以完美的時機衝進了終點直道內側，成功超車科爾拿下金牌，成為繼2016年森特羅維茨（Matthew Centrowitz）之後，過去三屆奧運會上第二位贏得這項賽事的美國人。

「這是一種難以置信的感覺」，霍克在獲得勝利後說道，「我感覺自己被體育場和上帝所支撐，我的身體只是為我做了這件事，我全神貫注，直到我看到了終點線」。

The last 250m of the men’s 1500m Olympic final. Insane. All the talk was Jakob v Kerr. Cole Hocker and Yared Nuguse had other thoughts. pic.twitter.com/vAxg5p1uEc — Ned Ryun (@nedryun) August 6, 2024

他說，「贏得金牌是我一整年的目標，我把這句話寫下來，對自己重複一遍，即使我不相信，但我的表現顯示我有能力跑3分27秒，無論付出什麼代價，我知道我是獎牌的有力爭奪者，而且我知道如果我做對了，那將是一枚金牌。我一直這麼說」。

賽前大家一致認為這本應該是上屆金牌得主（格布里森）和衛冕世界冠軍（科爾）的巔峰對決，沒想到最後竟然是霍克以出色的衝刺成績完成比賽，花費3分27秒65破奧運紀錄下奪得金牌。對此科爾表示，這場比賽是「這項運動很長一段時間以來最殘酷、最艱難的1500公尺比賽之一」。