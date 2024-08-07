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大爆冷門！最後半圈瘋狂超車　大黑馬霍克1500公尺奇蹟摘金

▲霍克（Cole Hocker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍克（Cole Hocker）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴黎奧運男子1500公尺項目，美國大黑馬霍克（Cole Hocker）展現令人佩服的衝刺力，在比賽最後200公尺連續超越5名對手，其中包括奪冠大熱門格布里森（Jakob Ingebrigtsen）和科爾（Josh Kerr），以破奧運紀錄的3分27秒65之姿奪得金牌，跌破眾人眼鏡。

霍克在比賽最後300米中先是從第五名追至第三名，追上了格布里森，隨後奪冠大熱門科爾在最後100米保持領先，但此時苦苦追趕的霍克來了，霍克以完美的時機衝進了終點直道內側，成功超車科爾拿下金牌，成為繼2016年森特羅維茨（Matthew Centrowitz）之後，過去三屆奧運會上第二位贏得這項賽事的美國人。

「這是一種難以置信的感覺」，霍克在獲得勝利後說道，「我感覺自己被體育場和上帝所支撐，我的身體只是為我做了這件事，我全神貫注，直到我看到了終點線」。

他說，「贏得金牌是我一整年的目標，我把這句話寫下來，對自己重複一遍，即使我不相信，但我的表現顯示我有能力跑3分27秒，無論付出什麼代價，我知道我是獎牌的有力爭奪者，而且我知道如果我做對了，那將是一枚金牌。我一直這麼說」。

賽前大家一致認為這本應該是上屆金牌得主（格布里森）和衛冕世界冠軍（科爾）的巔峰對決，沒想到最後竟然是霍克以出色的衝刺成績完成比賽，花費3分27秒65破奧運紀錄下奪得金牌。對此科爾表示，這場比賽是「這項運動很長一段時間以來最殘酷、最艱難的1500公尺比賽之一」。

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