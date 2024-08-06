莊智淵交棒19歲愛徒　高承睿小學畢業南下拜師已成台灣二哥

▲高承睿。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵連打6屆奧運，成為台灣史上第1人，不過因為19歲小將高承睿世界排名已超越他，僅次於新任一哥林昀儒，老莊首度缺席男單賽事。高承睿從幼稚園就開始打桌球，小學畢業即隻身南下到「智淵桌球運動館」拜師，15歲開始4度獲得青少年及成人國手資格，已竄升台灣二哥。

莊智淵今年初攜手林昀儒、高承睿在釜山世界團體桌球錦標賽連退瑞典、德國等勁敵，睽違10年挺進最終4強，儘管準決賽以1比3不敵法國，仍收下一枚銅牌，追平隊史最佳成績，並獲得巴黎奧運團體賽門票。根據國際桌總的規定，由每隊世界排名最高的兩名選手得到奧運單打資格。

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在「結算日」6月18日公布的世界排名中，高承睿名列第32，僅次於第8的林昀儒，莊智淵則是第36，因此我國本屆巴黎奧運男單項目由林昀儒、高承睿代表參賽，這是老莊生涯首度缺席奧運男單賽事。

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／中華奧會資料照）

年僅19歲的高承睿是莊智淵的「徒弟」，他幼稚園小班時就站在墊子上打桌球，在家也常拿著玩具鍋鏟揮拍，中班就開始參加比賽，小學時就小有名氣，成為校隊主力，曾連兩屆獲選少年國手。國小畢業後，家住台北市的高承睿在家人的支持之下，隻身南下前往莊智淵開設的桌球館拜師。

除了刻苦訓練，高承睿小小年紀就得學會打理自己的生活，在莊智淵的指導下，他進步飛快，接連在15歲、17歲、18歲、19歲入選青少年及成人國手，並在2019年台北青少年公開賽奪冠。2022年，他在亞洲青少年桌球錦標賽19歲組拿下亞軍，成為台灣首位在亞青賽奪銀的男單選手。

▲19歲桌球新星高承睿。（圖／路透）

2023年，18歲的高承睿在全國桌球國手排名賽擊敗資深前輩陳建安奪冠，該年11月他的世界排名首度超越師父莊智淵，躍居台灣二哥。

高承睿發球技巧出色，多變的旋轉讓對手難以捉摸，他擅長反手攻擊，搭配正手拍低角度回擊來壓制對手，他此次首次參加奧運，就打進男單16強，團體賽則止步8強，未來還有很大的進步空間，值得期待。