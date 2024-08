差點翻船！　法國延長賽力克埃及將與西班牙爭金

▲奧利賽(Michael Olise)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男足錦標賽半決賽,地主法國克服下半場落後的劣勢,在第83分鐘靠著奧利賽(Michael Olise)的進球極限扳平,延長賽法國團隊更是獨進2球,終場就以3比1後來居上擊敗埃及,他們將在金牌戰會師西班牙,精彩可期。

(HOT )

They just robbed Egypt ???????? France ????????are playing Dirty in Olympic Games

98'

Goal! France U23 2, Egypt U23 1. Jean-Philippe Mateta (France U23) header from very close range following a corner.#ParisOlympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/9OSqSwyIKh