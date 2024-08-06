差點翻船！　法國延長賽力克埃及將與西班牙爭金

▲奧利賽（Michael Olise）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男足錦標賽半決賽，地主法國克服下半場落後的劣勢，在第83分鐘靠著奧利賽（Michael Olise）的進球極限扳平，延長賽法國團隊更是獨進2球，終場就以3比1後來居上擊敗埃及，他們將在金牌戰會師西班牙，精彩可期。

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They just robbed Egypt ???????? France ????????are playing Dirty in Olympic Games

98'

Goal! France U23 2, Egypt U23 1. Jean-Philippe Mateta (France U23) header from very close range following a corner.#ParisOlympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/9OSqSwyIKh [廣告]請繼續往下閱讀... August 5, 2024

比賽第62分鐘，客隊埃及在滿滿都是法國球迷的里昂球場靠著薩貝爾（Mahmoud Saber）的進球率先取得領先，久攻不下的法國最終在第83分鐘奧利賽的進球得償所願，雙方戰至1比1，比賽進入延長賽。

延長賽開始後不久，埃及球員法耶德（Omar Fayed）就吃到了第二張黃牌被罰下場，隨後法國在多一人的優勢下佔盡先機，馬特塔（Jean Mateta）頭槌破網，法國將比分超前至2比1，緊接著奧利賽梅開二度，攻進球隊第3球，為東道法國隊鎖定勝局，終場就以3比1逆轉勝埃及，將在金牌戰會師西班牙，埃及則將與摩洛哥爭銅。

France U23 vs Egypt U23 [3]-1



All Goals Scored



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「這是我的夢想之夜，」攻進第二球的馬特塔賽後說道，「但我現在還需要一個晚上來繼續追尋夢想，這都是為了球迷，即使我們比分落後，他們仍然繼續高喊」。

「多麼美好的一個夜晚！這一切都歸功於球員們，埃及今天真的很棒，但我們從未停止追求勝利，球迷們推動我們前進」法國主帥亨利（Henry）補充道。

「我們現在已經至少獲得了一枚獎牌，但我們距離贏得40年後的第一枚足球金牌還有一步之遙，現在西班牙在決賽中等待著我們，這將是一場重要的比賽」。