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台灣記者正面對決！國際拳總鬼打牆竟回：台灣是中國一部分

記者王真魚／綜合報導

台灣女拳王林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）陷性別爭議風波，國際拳擊總會（IBA）昨日在巴黎召開記者會，現場一名台灣記者直接「正面對決」提問，國際拳總卻瘋狂跳針，還鬼打牆表示：「台灣是中國一部份。」

國際拳總昨日在巴黎召開記者會，超過60家國際媒體到場採訪，但全程記者會，IBA顧著砲轟奧委會，以及訴說是如何積極保護女性拳手。對於性別爭議，IBA僅回應收到台灣和阿爾及利亞拳協要求「不能透露所有資訊」，因此並無相關檢測報告內容。

IBA執行長羅伯茲（Chris Roberts）說明，克莉芙和林郁婷分別從2018年和2017年開始比賽，2022年初就對2人進行了相關血液檢查和性別檢測，結果已於2022年5月24日公布，不過為了能得到兩種不同的測試結果，IBA在2023年3月17日又再次對這兩名運動員進行了檢測，結果顯示2人不符合女子拳擊參賽資格，因此在同年3月26日將2人除名。

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現場也有台灣記者出席記者會，公視資深體育記者林筱慧以中、英文提問，若兩位拳擊手2022年被檢測有問題，IBA當時沒有通知對方？「甚至2023年世錦賽檢測有問題後，也沒有相關檢測證據，就直接撤銷獎牌？」

對此，國際拳總答非所問，主席克列姆列夫（Umar Kremlev）表示，一切都以IBA規則為準，隨即又鬼打牆回應，「中國，是我最愛的國家，而台灣，是中國的一部份，我很常去。」

台灣記者向國際拳總提問的片段畫面也引起熱議，網友大讚另類的「台灣之光」，中、英文踢館發文超猛，可惜遇到對方鬼打牆，真的無奈。

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 性別爭議拳擊林郁婷國際拳總台灣記者2024巴黎奧運

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