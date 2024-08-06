瑞典飛人「比手槍」致敬土耳其射擊大叔　慶祝金牌表現

▲杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）。（圖／翻攝自X／Olympics）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男子撐竿跳，瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯以6公尺25的成績再度打破自己所保持的世界紀錄勇奪金牌，在超過8萬名觀眾的法蘭西體育場締造新猷。在一次撐竿跳後，杜普蘭提斯用比手槍的動作，模仿並致敬近期名聲大噪的土耳其51歲射擊銀牌選手迪凱齊（Yusuf Dikeç），引起熱議。

上週，男女混合團體10公尺空氣槍比賽銀牌得主迪凱齊因為悠閒、獨樹一格的比賽方式而在網路上爆紅，這種氛圍也傳到超過8萬名觀眾的法蘭西體育場，杜普蘭蒂斯在完成一次撐竿跳後模仿了迪凱齊的姿勢，他往後退了一步，右手做了一把手槍，左手稍微伸進褲子裡，最後也贏得了金牌並打破了自己的世界紀錄。

Pole vaulter Mondo Duplantis pays tribute to viral pistol shooter Yusuf Dikec after setting Olympic record https://t.co/Uu70sCoHB1 pic.twitter.com/Q2MxVO5e6t — For The Win (@ForTheWin) August 5, 2024

奪得金牌的杜普蘭提斯賽後也直言美夢成真，「我能說什麼？我剛剛在奧運會上打破了世界紀錄，這是撐竿跳高運動員的最大舞台，我從小最大的夢想就是在奧運會上打破世界紀錄，我成功做到了，這種感覺前所未有」。