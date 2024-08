瑞典飛人「比手槍」致敬土耳其射擊大叔　慶祝金牌表現

▲杜普蘭提斯(Mondo Duplantis)。(圖/翻攝自X/Olympics)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男子撐竿跳,瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯以6公尺25的成績再度打破自己所保持的世界紀錄勇奪金牌,在超過8萬名觀眾的法蘭西體育場締造新猷。在一次撐竿跳後,杜普蘭提斯用比手槍的動作,模仿並致敬近期名聲大噪的土耳其51歲射擊銀牌選手迪凱齊(Yusuf Dikeç),引起熱議。

上週,男女混合團體10公尺空氣槍比賽銀牌得主迪凱齊因為悠閒、獨樹一格的比賽方式而在網路上爆紅,這種氛圍也傳到超過8萬名觀眾的法蘭西體育場,杜普蘭蒂斯在完成一次撐竿跳後模仿了迪凱齊的姿勢,他往後退了一步,右手做了一把手槍,左手稍微伸進褲子裡,最後也贏得了金牌並打破了自己的世界紀錄。

奪得金牌的杜普蘭提斯賽後也直言美夢成真,「我能說什麼?我剛剛在奧運會上打破了世界紀錄,這是撐竿跳高運動員的最大舞台,我從小最大的夢想就是在奧運會上打破世界紀錄,我成功做到了,這種感覺前所未有」。

HE DID IT!



ARMAND MONDO DUPLANTIS just cleared 6.25m!



- New Olympic Record

- New World Record

- New Personal Best Record

- New Season's Best Record



CONGRATULATIONS, DUPLANTIS. GOAT.



2X OLYMPIC GOLD MEDALIST pic.twitter.com/ehMuq5HXd6