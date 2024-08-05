駐法大使親頒發總統賀電給麟洋　李洋到國體任教、王齊麟回土銀

▲▼羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

我國羽球男雙選手李洋、王齊麟在台灣時間昨(4)日深夜在巴黎奧運男子羽球男雙決賽，為我國拿下本屆奧運第1面金牌，完成連續兩屆奧運衛冕的空前成績，總統賴清德得知捷報，旋即親自致電祝賀兩位選手的優異表現。代表團特別安排台灣時間今（5）日下午4時半在駐法國大使館，由吳志中大使親自頒發總統賀電給李洋、王齊麟。

體育署署長鄭世忠表示，恭喜李洋和王齊麟榮獲巴黎奧運金牌，成為奧運羽球史上第三組，兩度闖進金牌戰的男雙，也創下賽史上首次衛冕成功的組合，並以跨屆12連勝之姿稱王。經過這場比賽，更加證明他們是實力堅強的羽球男雙組合，完全就是為了奧運而生的英雄。

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黃金男雙「麟洋配」東京奧運奪金後，沉寂一段時間，陷入長達近兩年的冠軍荒，目前世界排名12的他們，今年巴黎奧運在不被看好的情況下，從死亡之組四連勝脫穎而出，八強賽打掉泰國男雙，準決賽再力退世界排名第二的丹麥組合，金牌戰遭遇大會頭號種子中國大陸的梁偉鏗、王昶。

決賽首局，李洋與王齊麟在巴黎拉夏貝爾門體育館滿場八千人觀賽的氛圍中，開局在臺灣加油呼喊聲助陣下，取得先機，即使技術暫停後遭遇亂流，隨即穩住陣腳，以21比17拿下。

第二局換邊後，中國大陸組合頑強抵抗，雙方勢均力敵，戰況膠著，關鍵時刻上演拉鋸戰，18比17時，麟洋配被連拿4分，遭到對方後來居上，以18比21讓出。

來到決勝局，雙方激戰，王齊麟攻勢回溫，以11比10帶著領先進入技術暫停，戰至12平手時，麟洋配連搶3分，要回比賽節奏；18比14時，被對方追上，比分來到19比18，但最終挺住反撲，就以21比19勝出，鏖戰三局，歷時76分鐘。

李洋很開心連兩屆都一路闖至決賽，站上頒獎台頂端，把最好模樣帶給台灣球迷，也如願打出堅持不服輸的台灣精神。王齊麟感謝夥伴最後一舞，能夠和李洋再嚐甜美金牌果實，是球員生涯最光榮時刻。

由於28歲李洋賽前已宣告，將於今年引退，所以兩人在奧運後確定拆夥；29歲王齊麟非常珍惜跟李洋一同打過的美好戰役，李洋則感謝王齊麟這些年來的相處與包容。

李洋於國家隊退役後，將到國立體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展，王齊麟回歸球團土地銀行後，也預定尋找年輕新生代的合拍對象，母雞帶小雞，再戰國際舞台。

本屆巴黎奧運我國代表團，目前累積1金2銅，拳擊代表隊同樣傳來振奮人心消息，陳念琴和林郁婷闖至準決賽，可望再添佳績。鄭世忠再次肯定所有選手的表現，相信台灣選手會將獎牌一面一面贏回來，請大家持續為選手加油。