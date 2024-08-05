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喬科維奇終於達成「金滿貫」！　奪巴黎奧運網球男單金牌

▲▼喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）

▲喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透，下同）

文／中央社

塞爾維亞名將喬科維奇今天在巴黎奧運網球男單決賽，以7比6（7/3）、7比6（7/2）直落二擊敗西班牙新星艾卡拉茲，勇奪生涯首面奧運金牌，也成為史上第5位達成生涯「金滿貫」的選手。

▲▼喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）

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首盤開打兩人就陷入纏鬥並一路各自保發，比數形成6比6平手而進入搶七局後，喬科維奇（Novak Djokovic）就趁著艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）失誤偏多的情況以7比3拿下決勝局，鏖戰許久終於贏得首盤。

▲▼喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）

比賽進入第2盤，雙方依舊勢均力敵且還是各自保發，比分又來到6比6平手要搶七，喬科維奇再度展現關鍵時刻的韌性技壓艾卡拉茲，以7比2拿下決勝局，摘下個人生涯首面奧運男單金牌。

▲▼喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）

喬科維奇和艾卡拉茲今天都各別擊出1計愛司球，但在非受迫性失誤方面，艾卡拉茲出現33次，多於喬科維奇的25次。

坐擁24座大滿貫賽男單金盃的喬科維奇，曾在2008年北京奧運摘銅，直到本屆奧運終於奪金，他以37歲高齡成為最年長奧運男單冠軍，同時也是史上第5位達成生涯「金滿貫」（Golden Grand Slam，四大滿貫加奧運均稱霸）的選手。

坐擁4座大滿貫賽男單冠軍、男單世界排名第3的艾卡拉茲則是首次參加奧運，如今年僅21歲就已成功奪得奧運男單銀牌。

▲▼喬科維奇奪生涯首面奧運網球男單金牌。（圖／路透）

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關鍵字： 喬科維奇2024奧運2024奧運網球2024奧運國際

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