麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

▲「麟洋配」李洋、王齊麟決戰中國「梁王組合」，奪下台灣代表團本屆首金。（圖／路透，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪金，擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，創下奧運史上第一個連霸的羽球男雙組合。期間雙方你來我往，緊咬每一分，直到第三局，中國隊用光挑戰權，在比分拉開3分時喊出傷停，結果直接被裁判黃牌警告，在網上引發萬人熱議。

台灣「麟洋配」激戰中國「梁王組合」，麟洋配在多數時候保持領先，但梁王緊追在後，不時追平比分，還以21比18拿下第二局。戰況陷入膠著，梁王多次提出擦地，還在第三局用盡挑戰權後，喊出傷停，想藉此調整節奏，結果現場傳出噓聲，還吃了主審一張黃牌。

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事實上，中國隊在第二、第三局用光挑戰權，不僅每次挑戰都失敗，有次還險些浪費挑戰權，一度要在對自己有利的局面提出挑戰，直到後來發現情況不對，才又默默放下已經舉起的手。

此外，第三局有許多球接近邊線，相當有挑戰價值，但礙於中國組合已無挑戰權，即便梁偉鏗、王昶頻頻向主審示意，主審也不打算改判，成為麟洋配的隱藏優勢。

許多台灣網友看完紛紛留言，「每個挑戰都失敗」、「想拖時間打亂節奏，還好裁判英明」、「請中國支援收銀」、「麟洋從頭到尾都在用衣服擦地板，沒叫幾次擦地，結果對面那個拖把一直拖」、「叫傷停也是他們的權利沒錯，這是戰術，但裁判也有權力不給，因為他們看起來相安無事」。

還有不少人笑說，「裁判真的太帥」、「不吃夏威夷披薩了，謝謝裁判，我愛你」。其中，也有台灣網友不吝嗇地肯定梁王2人的表現「但是他們也很厲害了」、「防守很強」、「他們實力是真的不差，巡迴賽也都打很好」。

羽球在1992年成為奧運正式項目，至今舉辦9屆賽事，原先僅有印尼、中國在男雙以「不同組合」完成連霸，如今「麟洋配」奪下金牌，史無前例，成為奧運史上首個羽球男雙「同組合」連霸。

▼「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）