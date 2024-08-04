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馬琳4強賽領先卻傷退趴地痛哭！　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬

▲▼西班牙前球后馬琳傷退趴地痛哭。（圖／路透）

▲西班牙前球后馬琳傷退趴地痛哭。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

西班牙前球后馬琳歷經多次重傷後重生，本屆巴黎奧運一路打進4強，展現極佳的狀態，首局以21比14拿下，次局打到10比6，卻在一次殺球落地後傷到右腳而倒地不起，看起來非常痛苦，她戴上護膝仍想繼續比賽，最終還是不得不退賽，她崩潰趴地痛哭，現場不少觀眾紅了眼眶，鼓掌向她致敬。

馬琳今(4)日與中國女將何冰嬌爭搶金牌戰門票，她首局以21比14輕鬆拿下，掌控了比賽局面，次局打到10比6，卻在一次殺球落地後傷到右腳而倒地不起，痛到無法起身，她過去右膝曾動刀，狀況看起來不樂觀，何冰嬌也來到她身邊關心，觀眾席的西班牙球迷露出擔憂的神情，有人甚至摀住了臉。

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▲▼西班牙前球后馬琳傷退趴地痛哭。（圖／路透）

▲西班牙前球后馬琳傷退趴地痛哭。（圖／路透）

馬琳短暫休息後不願就此退場，戴上護膝後又嘗試繼續比賽，在右腳幾乎無法動彈之下，她最終不得不退出比賽，第2局比分停在10比8。在自己佔據優勢之下被迫退賽，她趴在地上痛哭，久久不能自已，考量到她過去已歷經多次重傷，今年重拾巔峰身手卻在奧運賽場遭逢傷勢，不少觀眾都替她難過紅了眼眶，大聲鼓掌向她致敬。

何冰嬌雖收下金牌戰門票，但她臉上毫無喜色，她賽後上前擁抱了馬琳，與對方一起離場，何冰嬌金牌戰的對手將是南韓球后安洗瑩。

▲▼西班牙前球后馬琳傷退趴地痛哭。（圖／路透）

▲何冰嬌向馬琳致意。（圖／路透）

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