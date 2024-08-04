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奧運選手村巧克力馬芬受歡迎　挪威泳將徹底愛上它

▲巴黎奧運選手村餐廳。（圖／路透）

▲巴黎奧運選手村餐廳。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運正如火如荼的展開，而選手村的食物一直受到關注，不過多半都是選手抱怨，美媒也特別採訪選手，讓他們分享對於選手村食物心得。

根據美媒《USA Today》報導，華裔美籍體操選手湯健華（Asher Hong）表示，「還不算太糟糕，只是跟想像中的奧運不太一樣，我覺得他們應該請一些更好的廚師讓食物味道更好一點。」不過他也分享最喜歡的食物，就是早晨新鮮出爐的麵包，還有水果、起司漢堡。

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西班牙高爾夫普伊格（David Puig）則表示，他從未見過像這樣的用餐區，「真是難以置信為了奧運，幕後人員的工作量有多少，這個餐廳可能是我這輩子見過最大的，應該要花5到10分鐘才從這一邊走到另一邊。」

而英國代表團曾抱怨過食物不足，特別是雞肉跟雞蛋，並且還有選手反應吃到生肉，這也引起負責提供食物的公司「Sodexo Live」注意，並即時滿足需求。但現在抱怨更多針對口味，而不是份量，「我會說食物還行。」

美國田徑選手霍爾（Anna Hall）表示，「我是個很挑食的人，我想很多美國隊的也是，所以這些食物不是我們最喜歡的，但我們有一個訓練基地，那裡有不同的餐點，所以找到食物並不難。」

美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）曾委婉表達選手村的食物不是「正宗的法國美食」，而她的隊友李維拉（Hezly Rivera）則直言，「我認為不是很好吃，至少我們在餐廳裡吃的不是。」

不過選手村的「巧克力馬芬」卻相當受到歡迎，這一切都因為挪威泳將克里斯蒂安森（Henrik Christiansen）在抖音上傳的影片，他偶然吃到巧克力馬芬後就徹底愛上它，並拍攝影片在網上分享，影片也透過傳播讓參加奧運的選手知道，都想吃吃看巧克力馬芬有多厲害。

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