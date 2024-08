奧運選手村巧克力馬芬受歡迎　挪威泳將徹底愛上它

▲巴黎奧運選手村餐廳。(圖/路透)

實習記者李立祥/綜合報導

巴黎奧運正如火如荼的展開,而選手村的食物一直受到關注,不過多半都是選手抱怨,美媒也特別採訪選手,讓他們分享對於選手村食物心得。

根據美媒《USA Today》報導,華裔美籍體操選手湯健華(Asher Hong)表示,「還不算太糟糕,只是跟想像中的奧運不太一樣,我覺得他們應該請一些更好的廚師讓食物味道更好一點。」不過他也分享最喜歡的食物,就是早晨新鮮出爐的麵包,還有水果、起司漢堡。

西班牙高爾夫普伊格(David Puig)則表示,他從未見過像這樣的用餐區,「真是難以置信為了奧運,幕後人員的工作量有多少,這個餐廳可能是我這輩子見過最大的,應該要花5到10分鐘才從這一邊走到另一邊。」

而英國代表團曾抱怨過食物不足,特別是雞肉跟雞蛋,並且還有選手反應吃到生肉,這也引起負責提供食物的公司「Sodexo Live」注意,並即時滿足需求。但現在抱怨更多針對口味,而不是份量,「我會說食物還行。」

美國田徑選手霍爾(Anna Hall)表示,「我是個很挑食的人,我想很多美國隊的也是,所以這些食物不是我們最喜歡的,但我們有一個訓練基地,那裡有不同的餐點,所以找到食物並不難。」

美國「體操天后」拜爾斯(Simone Biles)曾委婉表達選手村的食物不是「正宗的法國美食」,而她的隊友李維拉(Hezly Rivera)則直言,「我認為不是很好吃,至少我們在餐廳裡吃的不是。」

不過選手村的「巧克力馬芬」卻相當受到歡迎,這一切都因為挪威泳將克里斯蒂安森(Henrik Christiansen)在抖音上傳的影片,他偶然吃到巧克力馬芬後就徹底愛上它,並拍攝影片在網上分享,影片也透過傳播讓參加奧運的選手知道,都想吃吃看巧克力馬芬有多厲害。

