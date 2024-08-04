拳擊女將陷性別爭議晉4強確定奪牌　匈牙利對手：這不是她的錯

▲阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif），挺進女子拳擊66公斤級4強。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

深陷性別爭議的阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif），打進女子拳擊66公斤級4強確定奪牌，賽後對手匈牙利籍的哈莫里（Anna Luca Hamori）提及性別爭議，「這不是她的錯。」

去年世錦賽，國際拳擊協會（IBA）聲稱克莉芙、台灣選手林郁婷未通過性別檢測，因此取消2人資格，也讓她們面臨國際審視。克莉芙在16強面對義大利女將卡里尼（Angela Carini）時，僅花46秒就讓卡里尼棄賽，但卡里尼賽後不握手之外，也對克莉芙的性別發起質疑，引來《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），以及美國前總統川普（Donald Trump）一起質疑性別。

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根據《ESPN》報導，過去克莉芙與林郁婷多年參加國際拳擊協會的賽事都沒有發生過問題，而國際拳擊協會被爆出與國際奧委會發生衝突，並且對性別測試沒有具體說明，檢測結果也未經證實，內部更發生過貪腐問題，因此國際奧委會也將國際拳擊協會踢出奧會。

匈牙利籍的哈莫里並未加入這場爭議，「我無法對我的對手說任何一句壞話，過去幾天對每個人來說都很艱難。我尊重她，對她沒有壞想法，這不是她的錯。我們進行了一場比賽，現在情況就是這樣，未來可能會有所不同，這種事情也不會破壞我的奧運之旅。」

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）也力挺克莉芙和林郁婷，「我們有2名拳擊手，她們作為女性出生、作為女性成長、護照也顯示女性，多年來更作為女性參賽，對於她們是女性這一點從來沒有任何懷疑。」

巴赫也進一步表示，「我們看到有些人想擁有定義女性的權利，我只能邀請他們提出基於科學的新女性定義，並解釋如何能不把一個作為女性出生、成長、參賽並且護照上寫著女性的人視為女性？如果他們提出一些東西，我們願意傾聽、研究，但我們不會參與有政治動機的文化戰爭。」

克莉芙下一場將對陣泰國好手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng），力拼金牌戰，而台灣好手林郁婷下一場則對上保加利亞的斯塔涅娃（Svetlana Staneva），獲勝者將挺進4強。

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／中華奧會提供）