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快訊／大谷翔平單場3盜　「30轟、30盜」日本第1人、隊史第3人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇4日（台灣時間）作客運動家，大谷翔平扛第一棒單場雙安、跑出3盜，達成生涯首次單季「30轟、30盜」紀錄，成為道奇隊史第3人，道奇最終以10比0獲勝。

道奇2局上畢吉歐（Cavan Biggio）保送後，靠著賀蘭德茲（Teoscar Hernández）二壘安打開啟攻勢，拉克斯（Gavin Lux）適時安打送回2分。道奇8局上海沃德（Jason Heyward）保送上壘，赫南德茲（Enrique Hernández）掃出二壘安打帶回1打點，帕黑斯（Andy Pages）補上安打再下一城，拉開至4比0。

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大谷翔平第一打席獲得保送後就馬上盜壘，第二打席遭到三振，第三打席5局上兩出局後敲出安打，不過留下殘壘。7局上再度被三振。

大谷翔平9局上再次敲安打，隨後跑出本季第30次盜壘，賀蘭德茲跑出內野安打，攻佔二壘的大谷翔平又跑出第31盜，隨後大谷翔平利用羅沙里歐（Amed Rosario）內野安打跑回分數。史密斯（Will Smith）、海沃德、赫南德茲接連安打，隨後又靠暴投得分，阿罕穆德（Nick Ahmed）再敲安打，道奇一口氣拉開至10比0，直到大谷翔平挨三振才結束攻勢。

大谷翔平此戰5打數2安打，遭到3次三振，單場跑出3盜，達成單季「30轟、30盜」的紀錄，繼孟德西（Raúl Mondesi）曾在1997、1999年兩度達成，2011年坎普（Matt Kemp）也達成之後道奇隊第3人、第4次，目前還剩下51場比賽，大谷翔平有機會挑戰大聯盟史上第6人「40轟、40盜」。
 

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關鍵字： 大谷翔平道奇隊30轟30盜運動新紀錄

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