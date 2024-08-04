奧運羽球女單「雙方場邊都沒教練」！　球迷曝真相：這是潛規則

▲中國羽球「00後」小將譚寧、劉聖書。（圖／路透社）



記者施怡妏／綜合報導

中國羽球一姐陳雨菲尋求衛冕奧運女單金牌，不料，巴黎奧運她卻爆冷止步8強，在內戰中輸給同樣來自中國的何冰嬌，就有網友指出，在該場比賽中，為何場邊都沒有教練坐鎮，好奇背後的原因是什麼？就有網友解答，因為是內戰，手心手背都是肉，所以場邊不會有教練，讓選手自由發揮。

有網友在Threads發文，巴黎奧運女單八強賽，陳雨菲對上何冰嬌，同樣都是中國隊，他發現比賽時雙方的場邊都沒有教練，「為何這場中國對中國，陳雨菲跟何冰嬌都沒有教練在場上陪同呀？」

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貼文一出，網友解釋，因為是內戰所以不會有教練，「不止出現在奧運也不止中國隊，原因是站國家立場，誰贏都算中國的，所以名目上不排教練他們自己打，也有沒教練所以不會往死裡打，就靠個人臨場反應的意思」、「教練在上面要幫誰？內戰自己處理啦」、「2021東京奧運就有此狀況」、「教練幫那邊都不對啊，國家隊教練手心手背都是肉」、「因為他們教練是同一個人 」、「通常雙方如果都是同隊（不是自由人） 都不會有教練」。

事實上，桌球女單金牌戰，陳夢與孫穎莎都來自中國隊，場邊一樣沒有教練，全靠選手臨場反應，這樣的安排並不是臨時決定的，而是中國隊一直以來的慣例。

▼陳雨菲。（圖／達志影像／美聯社）