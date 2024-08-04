美國「體操天后」拜爾斯再奪金！　本屆奧運有望奪5金

▲美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）奪下女子體操跳馬金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）再奪1金，她在巴黎奧運女子體操跳馬決賽中表現出色，以15.300分摘下本屆奧運第3金，同時也是生涯在奧運的第7枚金牌。

拜爾斯第1跳選擇難度6.4分的尤爾琴科屈體兩周跳（Yurchenko double pike），以近乎完美的表現得到15.700分，第2跳再拿到14.900分，2次跳馬平均為15.300分，順利拿下金牌；巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）以14.966分奪得銀牌，美國選手嘉瑞（Jade Carey）14.466分拿下銅牌。

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曾參加過里約奧運、東京奧運的拜爾斯生涯獲得10枚奧運獎牌，為史上奧運獎牌第3多的女子體操選手，僅次拉特妮娜（Larisa Latynina）18枚獎牌，以及恰斯拉夫斯卡（Vera Caslavska）的11枚獎牌。

生涯獲得7枚奧運金牌的拜爾斯，本屆巴黎奧運在女子體操團體、女子個人全能，以及女子體操跳馬獲得金牌，而她之後還有平衡木、地板2個項目，有望本屆奪下5金。

外界預估今年可能是拜爾斯最後1次參加奧運，但她並未將話說死，「永遠不要說不可能，下一屆洛杉磯奧運就在家門口舉行，所以你永遠不知道會發生什麼。」

▲美國「體操天后」拜爾斯（Simone Biles）奪下女子體操跳馬金牌。（圖／路透）