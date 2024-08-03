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安洗瑩逆轉晉級四強金牌差兩勝　山口茜連3屆奧運8強止步淚灑球場

▲▼安洗瑩奧運8強賽擊敗山口茜。（圖／路透）

▲▼安洗瑩奧運8強賽擊敗山口茜。（圖／路透）

▲▼安洗瑩奧運8強賽擊敗山口茜。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

世界排名第一的韓國女將安洗瑩在8強賽以2：1（15比21、21比17、21比8）逆轉日本女將山口茜而挺進四強。

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這場比賽被視為安洗瑩本屆奧運的最大挑戰，她們已經是熟悉的對手，賽前對戰累計安洗瑩以11勝13敗略居劣勢。安洗瑩第一局陷入難關，且風勢不易控制，失誤一再發生。第二局與第三局就調整回來，尤其第3局一度領先多達9分，將山口茜逼入絕境，直到比賽結束都保持冷靜拿下勝利。

安洗瑩的父母就在看台上觀戰，她坦言，「真的很想在父母面前贏球，他們給予很多力量。在比賽中能聽到父母獨特的聲音。」安洗瑩已經拿過亞運和亞錦賽金牌，距離她所設定的大滿貫目標還差兩場勝利，她坦言，「想著兩勝還很遙遠，一天只看一場比賽，某一瞬間就會實現夢想。」

山口茜賽後落淚並表示，「我已經盡力了，我認為我打出很多精彩的比賽，最重要的是，聽到很多人的加油聲，是很幸福的時刻。」

談到連3屆奧運都在8強止步，山口茜坦言，「這是很艱辛的比賽，透過3屆奧運結果意識到成績不代表一切。」最後她仍感謝每天都獲得很多球迷的支持，「因為大家的支持，今天才能全力以赴的比賽，與東京奧運時無法盡情發揮的情況不同，真的非常感謝。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際巴黎奧運

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