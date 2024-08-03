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一日奧運羽球迷不解「為何不每球都鷹眼判？」　內行搖頭了

▲▼李洋,王齊麟,奧運,男雙,羽球,巴黎奧運,2024巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲有一日球迷好奇，為何不每球都用鷹眼判就好。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

全民瘋奧運，不少人即使平常沒有追比賽的興趣，但都在這時成為一日球迷，為國手應援，但難免會有不懂規則的時候。就有網友求問，羽球比賽設計兩次挑戰，可明明就有鷹眼設備，「直接每一球都用鷹眼判就好啦！還要邊審幹嘛？」話題吸引內行解釋。

有網友在Threads納悶發問，羽球比賽中，明明場上有鷹眼設備，卻還是有兩次挑戰的規則，那為何不乾脆每一球都用鷹眼判定就好，還要一名「邊審」，「直接每一球都用鷹眼判就好啦！還要邊審幹嘛？覺得奇怪。」

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看到貼文後，就有人秒搖頭，「太耗時間了。」並解釋道，鷹眼系統是透過多角度的高速攝影機，去合成出羽球落點的精確位置，再生成動畫顯示出來，需要一段時間，「每一球都用鷹眼，不只影響比賽節奏，也影響觀賽體驗，是官方不樂見的。」

還有網友表示，「我沒記錯的話，鷹眼設備需要啟動的步驟有點繁瑣（聽說的）。再來就是比賽流暢的問題，因為明顯是界外的球，不需要再去耗時間看回放！」「每十公尺安一支測速的意思」、「每一顆都挑戰的話，那一場比賽應該都會從原本一小時變成八小時。」

不過，也有人指出，「其實澳網就全鷹眼，沒線審，只是羽球市場太小，費用可能無法支持比賽」、「耗時間啊！而且有時鷹眼挑戰可以是一種戰術，在對方勢頭很猛的時候達到打斷對方的節奏效果，所以這個挑戰要省著用。在網球很多硬地比賽就直接有電子線審了，就減少很多誤判。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球挑戰規則鷹眼出界threads

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