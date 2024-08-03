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34歲周天成克服罹癌、1年低潮　巴黎奧運再現巔峰身手激勵人心

▲▼「羽球一哥」周天成3度叩關奧運殿堂，直落2橫掃對手晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成去年狀態起伏，直到11月的海洛公開賽才收下該季首冠，今年初在泰國大師賽封王後，他公布自己2023年初意外發現罹患大腸癌初期，消息震驚各界，他勉勵大家無論遇到什麼挫折，堅持下去肯定能找到答案，他也以實際行動，連3屆奧運挺進8強的強勢表現，激勵所有國人。

周天成常與對手鏖戰到3局，是相當善於纏鬥的選手，被球迷戲稱為「鐵人」、「3局專業戶」，他生涯締造多項台灣男單紀錄，2014年在法國超級賽奪冠，成為台灣首位在超級系列賽封王的男單選手；在碧特博格公開賽3連冠(2012、2013、2014 )及德國公開賽2連冠( 2017、2018 )，並在台北公開賽締造男單2連霸( 2016、2017)，為賽事從邀請賽改為公開賽後的史上第1人。

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周天成在2017年全英超級賽挺進4強，寫下台灣男子選手最佳紀錄，並在隔年的雅加達亞運男單摘銀，也是台灣男單最佳成績。小天生涯最高排名為世界第2，他2019年在超級1000系列印尼公開賽奪冠，同年8月6日積分超越中國名將石宇奇，竄升世界第2，這是台灣本土男單選手的最佳排名。

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲周天成克服罹癌再現巔峰身手。（圖／達志影像／美聯社）

周天成2020年在全英公開賽拿下亞軍，再次改寫台灣羽壇紀錄。儘管近5年他僅收獲3冠，其中2冠集中在去年底與今年初，這2座冠軍卻得來不易，他2023年初為備戰巴黎奧運，進行全身健康檢查，發現有一項癌症數值偏高，原本醫生建議他1年後再回診，但他自己與搭檔多年的物理治療師高敏珊都覺得不對勁，又去另一家醫院檢查，診斷出大腸癌初期。

周天成很快進行微創切除手術，避免癌細胞擴散，術後隔天他就搭機出國比賽，雖不影響訓練，但他內心十分震驚，因為他平時生活規律，飲食也很清淡。發現罹癌後，他陷入近1年低潮，直到今年2月在泰國大師賽封王後，他才公開自己的罹癌經歷。

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲周天成連3屆挺進奧運男單8強 。（圖／中華奧會提供）

他坦言那段期間剛好是爭取奧運積分的關鍵期，身體卻出狀況，遇到高強度比賽就容易失去專注，讓他十分煎熬，不過這段經歷也再次提醒他，不該把擁有的一切視為理所當然，「只要永不放棄夢想，就算遇到再多難關，一定都能克服。」他堅信只要堅持下去就能找到答案。

34歲的周天成不言退，他本屆巴黎奧運小組賽連退墨西哥賈瑞多(Luis Ramon Garrido)、香港李卓耀，順利前進16強，昨(1)日又2比0完勝世界第5的日本一哥奈良岡功大， 連3屆奧運晉級8強，成為史上第6人，4強賽雖以1比2遭印度選手森(Lakshya Sen)逆轉而無緣4強，但他克服癌症重拾巔峰期身手；在賽場面對挑戰與逆境，始終保持耐心，展現強大韌性，贏得所有人的尊敬。

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