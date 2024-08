土耳其射擊大叔奪銀　對冠軍喊話：金牌先給你，我2028會拿回來

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇(Yusuf Dikec)與搭檔塔爾汗(Sevval Ilayda Tarhan),在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

土耳其51歲的射擊選手迪凱齊(Yusuf Dikeç),在巴黎奧運進行男女混合團體10公尺空氣槍比賽中「裸射」奪銀,因姿勢及實力太帥而引起討論。事後,迪凱齊表示,他已將目標放在2028年的奧運,並對這次的金牌得主喊話,「我把金牌交給你了,我們會在2028年拿回來」。

據土耳其媒體《TRT SPOR》報導,迪凱齊2日從巴黎搭機離開,抵達土耳其伊斯坦堡機場,下機後受到民眾、體育部官員及媒體的熱烈歡迎。

迪凱齊表示,他24年的努力得到了回報,「我們很高興為我們的國家帶來了共和國歷史上第一枚奧運射擊獎牌」,雖然未能獲得金牌,但能進入決賽也代表他們是一支優秀的隊伍。

迪凱齊說,巴黎奧運是他參加的第五次奧運,他過去總是以最好的狀態代表土耳其出賽,也直言下一次的目標是2028年洛杉磯奧運,「我在巴黎的新聞發布會上有對著朋友達米爾(塞爾維亞金牌得主)說『我把金牌交給你了,我們會在2028年拿回來』」。

「我們會拿到金牌的」,迪凱齊表示,他預計在2028年的奧運奪金後就退休,「上帝保佑,我認為是時候退出了」。

▼左為迪凱齊(Yusuf Dikeç),右為塞爾維亞的達米爾(Дамир Микец)。



In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS