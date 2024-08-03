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土耳其射擊大叔奪銀　對冠軍喊話：金牌先給你，我2028會拿回來

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

▲土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan），在混合團體10公尺空氣手槍項目奪銀。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

土耳其51歲的射擊選手迪凱齊（Yusuf Dikeç），在巴黎奧運進行男女混合團體10公尺空氣槍比賽中「裸射」奪銀，因姿勢及實力太帥而引起討論。事後，迪凱齊表示，他已將目標放在2028年的奧運，並對這次的金牌得主喊話，「我把金牌交給你了，我們會在2028年拿回來」。

據土耳其媒體《TRT SPOR》報導，迪凱齊2日從巴黎搭機離開，抵達土耳其伊斯坦堡機場，下機後受到民眾、體育部官員及媒體的熱烈歡迎。

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迪凱齊表示，他24年的努力得到了回報，「我們很高興為我們的國家帶來了共和國歷史上第一枚奧運射擊獎牌」，雖然未能獲得金牌，但能進入決賽也代表他們是一支優秀的隊伍。

迪凱齊說，巴黎奧運是他參加的第五次奧運，他過去總是以最好的狀態代表土耳其出賽，也直言下一次的目標是2028年洛杉磯奧運，「我在巴黎的新聞發布會上有對著朋友達米爾（塞爾維亞金牌得主）說『我把金牌交給你了，我們會在2028年拿回來』」。

「我們會拿到金牌的」，迪凱齊表示，他預計在2028年的奧運奪金後就退休，「上帝保佑，我認為是時候退出了」。

▼左為迪凱齊（Yusuf Dikeç），右為塞爾維亞的達米爾（Дамир Микец）。

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關鍵字： 射擊土耳其奧運迪凱齊獎牌

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