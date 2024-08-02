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周天成場邊沒教練「只有她」！球迷點頭：更重要的存在

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球一哥周天成3度叩關奧運殿堂，於男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大，順利挺進8強。就有網友看比賽時，發現場邊只有物理治療師，不禁好奇「為什麼小天場邊沒有教練，而是物理治療師？」話題引發討論。

有網友在Threads不解發問，「為什麼小天場邊沒有教練，而是物理治療師？」事實上，若有看周天成的比賽，會發現場邊都會坐著一名戴著眼鏡的短髮女子，在小天拿下分數時，會興奮地振臂歡呼，但她並不是教練，而是周天成的物理治療師，人稱「高姐」。

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▲台北羽球公開賽，周天成晉級16強，後方女朋友興奮高舉雙手。（圖／記者林敬旻攝）

▲周天成只帶高姐上場。（圖／記者林敬旻攝）

貼文引來許多人留言，就有網友指出沒有教練的原因，「他比較相信自己場上的思考，反而是需要精神上的打氣比較重要」、「小天真的是具有教練思維的運動員，反而物理治療師真的是小天的一大推手。不要看小天年紀真的比其他年輕的選手高，但其實小天還是有在進步的喔！」

還有粉絲指出，「小天不太喜歡接受批評，所以他提出不用教練，他覺得鼓勵與稱讚是他更需要的東西。而這位物理治療師，其實也是小天的心理治療師，對小天來說，比教練更重要」、「他覺得與其是教練，不如是物理治療師給予換衣、電解水、吃點東西的輔助，因為他在場上比賽要想如何破解對手攻勢，他已經在動腦，如果教練給予意見，他不一定能吸收，反而會變得焦慮。」

也有人補充，「高姐（物理治療師）好像從2012跟小天合作到現在」、「湯姆斯盃頒獎典禮，她隨著教練團與選手站在頒獎台接受頒獎，獲得一面銅牌，嚴然已經是教練團的教練之一了」、「我覺得教練不一定是技術指導，教練也可以是旁邊加油打氣，適時提供一些精神上的幫助，精神教練無誤。」

還有網友打趣道，「他現在需要的是補師，高姐滿級補師，每一球都給予情緒祝福魔法」、「高姐一定在施魔法，幾乎每球得分都會雙手舉高詠唱一樣」、「高姐是高級輔助，兼職奶媽，右手高階魔法師，左手還能遠程執法界內界外，比只會拍手坐著大喊的教練，根本是萬能的。」

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