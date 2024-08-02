比利時選手曝塞納河水質問題：看到不應該想到的東西...

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

本屆巴黎奧運鐵人三項游泳部分選在著名的塞納河舉行，塞納河先前就多次被批評「水質不佳」，而在比完鐵人三項後，也有選手跳出來公開批評，並指出在游泳時看到「不應該想到的東西」。

比利時鐵人三項選手維梅倫（Jolien Vermeylen）向《VTM》指出，「在橋下游泳時，我感覺到也看到一些我們不應該想到的東西。」她也表示自己在比賽中喝了很多水，很擔心水會對她的身體造成什麼影響，「明天我們就會知道我有沒有生病了。當然，水的味道也不像可口可樂或雪碧。」

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根據《CBS》報導，6月進行水質測試時，發現塞納河中的大腸桿菌含量仍超過標準的10倍，而在臨近比賽時，主辦單位曾表示，「水質在過去幾小時內有所改善，但部分地點的數據仍高於可接受的限度。」最後他們宣布取消賽前訓練，也將原定舉行的男子鐵人三項延到1天後舉行。

維梅倫對官員痛批，「塞納河已經髒了百年，所以他們不能說運動員的安全是優先事項，這是胡扯！」她也表示賽後有做很多行動避免自己生病，「我吃了益生菌，也喝了養樂多，我原本還打算不喝水，但失敗了。我知道這種時候他們也不能將比賽取消，他們只能希望不會有太多選手生病。」

鐵人三項男子組冠軍最終由英國選手艾力克斯·葉（Alex Yee）獲得，女子組則是法國的波格蘭（Cassandre Beaugrand）。

▲巴黎奧運女子鐵人三項。塞納河。（圖／達志影像／美聯社）