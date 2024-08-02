林昀儒對抗全場地主球迷叫聲落敗　教練：發球聽不到聲音。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒在巴黎奧運桌球男單8強賽，與地主第3種子F.勒布朗(Felix Lebrun)鏖戰到第7局，林昀儒最終以3比4落敗，遭到淘汰。全場幾乎都是法國球迷的加油聲，林昀儒的教練偉關晴光認為，地主觀眾的熱烈應援很大聲，對林昀儒產生一定的影響，發球聽不到聲音。

林昀儒與F.勒布朗一戰，除了世界排名、對戰成績都落居下風下，更是在對手充滿著地主優勢，爆滿球迷入場觀戰，幾乎全是幫勒布朗支持應援，只要勒布朗有得分，全場都大聲喊叫。

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對於滿場的球迷喊聲，教練偉關晴光認為，地主觀眾的熱烈應援確實對林昀儒產生了一定的影響，發球有時候聽不到聲音。

林昀儒表示，觀眾的歡呼聲很大，並不在意觀眾的反應，法國球迷的歡呼並未對比賽造成干擾，也沒有對他產生太大的影響。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

偉關晴光坦言，賽前就已察覺對手的強勢，林昀儒的表現已經做得很好，特別是在落後時仍能保持韌性。然而，他也坦承在第七局開始，對方的戰術變化出乎意料，導致林昀儒稍顯混亂。

他指出，面對直拍高手小勒布朗，他們賽前已請陪練員以直拍方式進行訓練。儘管如此，林昀儒的失誤率仍偏高，整體實力有待提升，在戰術轉換上需要加強訓練，雖然林昀儒與小勒布朗在速度上並無太大差異，但落點選擇不佳，且場上的一些細節需要改善。

林昀儒則直言，「今天比較像是我衝擊他，勒布朗實力很好，還是必須去主動攻擊他，要等他失誤比較困難。」

輸球後林昀儒表示，「心情當然不會特別好，還是很悶」、「今天自己打得相對保守，兩個接發球沒有判斷好，還是很悶，雖然很困難，今天從第一局就嘗試在突破，但就差一點點。」