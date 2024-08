「不用在那邊假好心」　美待退老將退賽後嗆球后遭炎上

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運女單8強,現任球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)與柯林斯(Danielle Collins)一戰中發生意外插曲,柯林斯在決勝第3盤中因傷退賽,斯威雅蒂上前握手致意並詢問傷勢時卻遭柯林斯回「不用在那邊假好心」,此話一出讓斯威雅蒂一頭霧水,也在網路上批評柯林斯的聲浪四起,引起熱議。

Danielle Collins was asked about what she told Iga Swiatek after their match at the Olympics, ‘I told her she didn’t have to be insincere about my injury… I don’t need the fakeness’



"I told Iga she didn't have to be insincere about, you know, my injury. There's a lot that… pic.twitter.com/BAQJOjsKmC [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2024

前兩盤雙方戰至1比1後,柯林斯在第三盤兵敗如山倒,最終在1比4落後時選擇退賽,雙方握手致意環節時,柯林斯面對斯威雅蒂的關心時回道,「我跟她(斯威雅蒂)說,不必虛偽、假惺惺的關心我傷勢,我沒有最好的經歷,我真的不覺得我需要任何人的假惺惺」,柯林斯在訪談中並沒有解釋自己生氣的具體原因,她補充道,「她們儘管作自己就好,我可以接受這點,我不需要虛情假意」。

對此,斯威雅蒂在賽後記者會也回應道,「嗯,我不會為此爭論,我對她沒有任何不悅之舉,我只是想過去詢問傷勢並恭喜她生涯一切成就,因為我們都知道這是她的最後一年,老實說,我不知道她是什麼意思,因為我們之間並沒有任何可以讓她對我說這些話的互動」。

Iga Swiatek on Danielle Collins calling her ‘insincere’ after their match at Olympics:



“Well, I won't argue about it, because I've never done anything unpleasant towards her. I just wanted to congratulate her on her successful career, because we all know that this is her last… pic.twitter.com/EiYaAennxQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2024

「在比賽盤間,球員們被允許有五分鐘的時間可以換衣服,當我問我可以有多少時間時,她沒回答,只告訴我她們並不會真的計算時間,只要想離開都可以,於是我便利用此時去換衣服並讓自己冷靜一下,之後再回到球場。我不知道到底離開了多久,但我並沒有違反任何規定,所以我真的不知道她那邊發生了什麼事,出了什麼狀況」。

Iga Swiatek in a bit of pain after getting hit by the ball during a point against Danielle Collins. She seems better now. 40-40 in game 1. pic.twitter.com/r3bQPaUBv4 — edgeAI (@edgeaiofficial) July 31, 2024

而在第3盤開局柯林斯回擊球時,球不偏不倚打中網前準備接球的斯威雅蒂,雖然斯威雅蒂有嘗試閃躲,但球還是重擊到她的胸部,隨後斯威雅蒂蹲在地上喘了幾口氣才繼續比賽,對此斯威雅蒂說道「我有一陣子無法呼吸,我猜比賽期間的腎上腺素,讓你不會對這種事情有太大感覺。所以我可以很快回去打球」。