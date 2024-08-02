「不用在那邊假好心」　美待退老將退賽後嗆球后遭炎上

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女單8強，現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）與柯林斯（Danielle Collins）一戰中發生意外插曲，柯林斯在決勝第3盤中因傷退賽，斯威雅蒂上前握手致意並詢問傷勢時卻遭柯林斯回「不用在那邊假好心」，此話一出讓斯威雅蒂一頭霧水，也在網路上批評柯林斯的聲浪四起，引起熱議。

Danielle Collins was asked about what she told Iga Swiatek after their match at the Olympics, ‘I told her she didn’t have to be insincere about my injury… I don’t need the fakeness’



"I told Iga she didn't have to be insincere about, you know, my injury. There's a lot that… pic.twitter.com/BAQJOjsKmC [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2024

前兩盤雙方戰至1比1後，柯林斯在第三盤兵敗如山倒，最終在1比4落後時選擇退賽，雙方握手致意環節時，柯林斯面對斯威雅蒂的關心時回道，「我跟她（斯威雅蒂）說，不必虛偽、假惺惺的關心我傷勢，我沒有最好的經歷，我真的不覺得我需要任何人的假惺惺」，柯林斯在訪談中並沒有解釋自己生氣的具體原因，她補充道，「她們儘管作自己就好，我可以接受這點，我不需要虛情假意」。

對此，斯威雅蒂在賽後記者會也回應道，「嗯，我不會為此爭論，我對她沒有任何不悅之舉，我只是想過去詢問傷勢並恭喜她生涯一切成就，因為我們都知道這是她的最後一年，老實說，我不知道她是什麼意思，因為我們之間並沒有任何可以讓她對我說這些話的互動」。

Iga Swiatek on Danielle Collins calling her ‘insincere’ after their match at Olympics:



“Well, I won't argue about it, because I've never done anything unpleasant towards her. I just wanted to congratulate her on her successful career, because we all know that this is her last… pic.twitter.com/EiYaAennxQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2024

「在比賽盤間，球員們被允許有五分鐘的時間可以換衣服，當我問我可以有多少時間時，她沒回答，只告訴我她們並不會真的計算時間，只要想離開都可以，於是我便利用此時去換衣服並讓自己冷靜一下，之後再回到球場。我不知道到底離開了多久，但我並沒有違反任何規定，所以我真的不知道她那邊發生了什麼事，出了什麼狀況」。

Iga Swiatek in a bit of pain after getting hit by the ball during a point against Danielle Collins. She seems better now. 40-40 in game 1. pic.twitter.com/r3bQPaUBv4 — edgeAI (@edgeaiofficial) July 31, 2024

而在第3盤開局柯林斯回擊球時，球不偏不倚打中網前準備接球的斯威雅蒂，雖然斯威雅蒂有嘗試閃躲，但球還是重擊到她的胸部，隨後斯威雅蒂蹲在地上喘了幾口氣才繼續比賽，對此斯威雅蒂說道「我有一陣子無法呼吸，我猜比賽期間的腎上腺素，讓你不會對這種事情有太大感覺。所以我可以很快回去打球」。